İBB Başkanı Mevlüt Uysal Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, genel sekreter yardımcıları, genel müdürleri ve daire başkanlarıyla birlikte Bağcılar Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Uysal ve çalışma arkadaşları Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve diğer davetlilerin de katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

“Çok hayırlı ve yararlı bir görüşme oldu”

Başkan Uysal’a Bağcılar Meydan Projesi başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilçede devam eden projeleri hakkında brifing verildi. 2018 yılı yatırımları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Uysal, Bağcılar’da halkın yüzde 100 destek verdiği kentsel dönüşüm konusunda bilgi aldı.

Uysal, toplantı sonunda ilçenin gelişmesini sağlayan başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çağırıcı ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti. Çağırıcı da “Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a ziyaretlerinden memnun kaldık. Çok hayırlı ve yararlı bir görüşme oldu. Kendilerine hem kendi projelerimizin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin bölgemizdeki çalışmalarının sunumunu yaptık. İlçemize verdikleri desteklerden dolayı hemşehrilerimiz adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.