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İBB açıkladı! Çalışma 30 gün sürecek

Metris Kavşağı'nda yarın başlayacağı açıklanan çalışmaların 30 gün süreceği belirtildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 23:10
İBB açıkladı! Çalışma 30 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Metris Kavşağı'ndaki köprülü kavşak çalışmasının yarın başlayacağını açıkladı. 30 gün süreceği ve her iki istikametin sol şeritinin 200 metre boyunca daraltılacağı belirtelen İBB açıklaması şöyle:

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris Kavşağı kuzey-güney yan yol ve köprülü kavşak inşaatı kapsamında, TEM Otoyolu üzerine gelecek araç geçiş köprüsünün orta ayak imalatlarının yapılabilmesi için 30 gün süreyle her iki istikamette 200 metre sol şerit yol daraltılacak.

TEM Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı işi kapsamında TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 bin 500 metre 1 gidiş 1 geliş yan yol imalatı ve TEM Otoyolu üzerinde 120 metre uzunluğunda15 metre genişliğinde araç geçiş köprüsü yapılacak. Ayrıca, Edirne istikametinden gelen sürücülerin Gaziosmanpaşa ilçesine girişini sağlamak için yanyol imalatı ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı yolu yapılacak.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 23:10
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Metris Kavşağı
  3. Altyapı
  4. köprü
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