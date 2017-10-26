İbadi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye ziyareti bölgede yeni bir havanın esmesine sebeb oldu.

İbadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Külliye'de basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi. İbadi, ardından Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la da bir araya geldi.

GÖRÜŞME ARAP BASININA YANSIDI

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Türkiye temasları Arap basını tarafından yakından izlendi. Al Jeziraa, Al Arabia baştan olmak üzere birçok medya Kuzey Irak'da gerçekleşen hukuksuz referandumun Türkiye ile Irak arasında yeni bir hava oluşturduğunu yazdı.

Al Arabia, Suriye'de devam eden iç savaş sonrası İran etkisindeki Irak'ın Türkiye'den uzaklaştığını ve Başika kampı meselelerinin artık diyalog ile çözüme kavuşabileceği yorumlarında bulundu.

İbadi'nin Türkiye'te temasları Avrupa medyasında'da geçerken, Kuzey Irak Kürt yönetiminin resmi kanalı Rudaw canlı yayınladı.