İbadi'den seçim hamlesi! Haşd-i Şabi ile...

Irak Başbakanı Haydar İbadi, bu yılın Mayıs ayında yapılacak olan Irak seçimlerine katılmak amacıyla içerisinde Şii Yüksek İslami Konseyi, diğer bazı Şii partiler ve Haşd-i Şabi komutanlarından, Bedir Tugayları lideri Hadi Amiri'nin de bulunduğu “Zafer ve Reform” adlı koalisyon kurduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Siyasetin yönünü düzeltmeye ve yolsuzlukla mücadele etmeye kararlıyız. Kapımız tüm ulusal gruplara da açıktır.”

HADİ AMİRİ, ZATEN BİR İTTİFAK YAPMIŞTI



Hadi Amiri ise, “El-Fetih” adlı seçim koalisyonunu kurmuştu. El Fetih koalisyonuna Haşd-i Şabi içinde yer alan birçok grubun ve 15 siyasi partinin katıldığını belirten Adalet ve Birlik Partisi Genel Sekreteri Amir Fayiz, bu koalisyona eski Ulaştırma Bakanı ve Bedir Örgütü Lideri Hadi el-Amiri'nin başkanlık ettiğini açıklamıştı. Açıklamada, Hadi el-Amiri liderliğindeki Bedir örgütü, Kays e-Hazali liderliğindeki Asaibu'l Ehl-i Hak, Irak İslami Yüksek Konseyi, Adalet ve Birlik Partisi, İbrahim Bahru'l-Ulum liderliğindeki Irak'ın Geleceği Partisi, İskender Vetut liderliğindeki Vefa ve Değişim Partisi ve bazı diğer Haşd Şabi gruplarının el-Fetih koalisyonu içinde yer aldığı ifade edilmişti.



SADR'DAN İBADİ AÇIKLAMASI: BANA DA TEKLİF GELDİ REDDETTİM



Rudaw'ın haberine göre Irak'ın Şii figürleirnden ve Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, Haydar İbadi'nin, içeirsinde çok sayıda Şii yapılanmanın bulunduğu bir birlik kurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sadr, açıklamasında şunlara yer verdi:



“Yapılan boş siyasi anlaşmaların önlerine sunulmasından dolayı mücahit halka başsağlığı diliyorum. Ülkedeki yolsuzlukların tekrarlanması için zemin hazırlanıyor. Benden onlara katılmamı istediler. Ancak tümüyle reddettim. ‌Hepsinden daha şaşırtıcı ve ilginci ise İbadi'dir. Çünkü onu ulusalcı ve reformun yapılmasına çağrıda bulunan biri olarak görüyorduk. Allah; particiliğe karşı, ayırımcı ve reformcuları en iyi ödüllendirendir. Ben sadece bölücülükten uzak, üyelerinin teknokrat ve yeni Irak devletinin güçlenmesini isteyenlerden yanayım. İleride bunu açıklayacağız.”

MALİKİ VE İBADİ AYRI LİSTELERLE KATILIYOR



Kanun Devleti Koalisyonu üst düzey yetkililerinden Ali Allak tarafından dün yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “İslami Dava Partisi'nin yöneticileri Nuri Maliki ile Haydar İbadi, ayrı listeler halinde seçime katılmasına karar verildi.”



IRAK SEÇİMLERİ



12 Mayıs'ta Irak'ta Parlamento ve Belediye seçimlerinin yapılması bekleniyor. Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Dava Partisi Genel Sekreteri Nuri Maliki, 8 siyasi partiden olaşan bir koalisyon oluşturdu. Başbakan ve Dava Partisi Politbüro Sekreteri Haydar İbadi'nin koalisyonu ise söz konusu ittifakla, Haşd-i Şabi gruplarından oluşuyor.



"SİLAHLI GRUPLAR OLMAYACAK" DENİLDİ



Haydar Abadi ve Irak Parlamentosu Başkanı Selim Cuburi, daha önce yaptıkları açıklamalarda ise Irak'taki seçimlere silahlı grupların katılamayacağını belirtmişlerdi.