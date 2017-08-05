Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İbadi'den 'Haşdi Şabi' açıklaması! "Lağvedilmeyecek"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 'Devlet ve Şii mercinin kontrolünde olan Haşdi Şabi, Irak için var ve lağvedilmeyecek' dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:37
İbadi'den 'Haşdi Şabi' açıklaması! "Lağvedilmeyecek"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü Haşdi Şabi'nin devletin kontrolünde olduğunu belirterek, lağvedilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Devlet ve Şii mercinin kontrolünde olan Haşdi Şabi, Irak için var ve lağvedilmeyecek" dedi.

"Irak'ın bazı bölgelerinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonraki aşamada ise birlik olacak" diyen İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesinin örgütten kurtarılması operasyonuna da değindi.

"TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Başbakan İbadi, "Telafer'in kurtarılması için tüm hazırlıkları tamamladık. İlçenin kurtarılması operasyonuna tüm güçlerin katılması ısrarı var" ifadelerini kullandı.

SADR HAREKETİNİN AÇIKLAMASI

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, dün yaptığı açıklamada, "Silah, sadece devletin elinde ve başbakanın kontrolünde olmalıdır" diyerek İbadi'den, Haşdi Şabi de dahil tüm gruplardan silahları çekmesini istemişti.

Mecliste 34 sandalyesi bulunan Sadr Hareketi'nin, DEAŞ'a karşı savaşan Seraya es-Selam adlı milis gücüne de sahip olduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 21:37
  1. Haşdi Şabi
  2. DEAŞ
  3. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ölen işçinin yakınları inşaat müteahhidini kovaladı
    1. Ölen işçinin yakınları inşaat..
    2. Battalgazi’de Mesut Samanlı güven..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyanet..
    4. Ticari araca saklanan uyuşturucu..
    5. Manisa’da yüzlerce şişe kaçak içki ele..
    6. Sağlık Bakanı Demircan AK Parti İl..
    7. Aydın’da silahlı tarama 3 yaralı
    8. Kızılay’dan kurban bağış çağrısı
    9. Diyarbekirspor’da teknik heyet imza attı
    10. “Çocukların geleceğini planlıyoruz”
    11. Başkan Asya, Bakan Eroğlu’nun katılımı..
    12. Pülümür Vadisi’nin milli park ilan..
    13. Hakkari’nin yeni başsavcısı Mustafa..
    14. Yahyalı’da doğalgaz kazı çalışmaları..
    15. Motorculardan sessiz protesto
    16. Başkan Epcim şehir genelindeki..
    17. Yüksekova’da TOKİ konutlarının yapımı..
    18. Akil Gençler Bakan Fakıbaba ile yeni..
    19. Kartal yuvasına yol yapılıyor
    20. Bakan Eroğlu’ndan Muş Belediyesine..
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
    1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...