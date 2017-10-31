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İbadi’den flaş açıklama: Tüm tartışmalı bölgelerde…

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetime bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını belirtti.

31 Ekim 2017 Salı 20:05
İbadi’den flaş açıklama: Tüm tartışmalı bölgelerde…

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında,  IKBY'de bazı basın-yayın organlarının merkezi yönetim güçlerinin öldürülmesine yönelik açık bir şekilde kışkırtıcı yayında bulunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu bir savaş suçudur." dedi.

Irak güvenlik güçlerinin tüm tartışmalı bölgelerde bulunduğunu dile getiren İbadi, "Bağdat yönetimine bağlı güvenlik güçleri tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladı. Peşmerge ve IKBY'deki tüm memurların maaşlarını yakında ödeyeceğiz." diye konuştu.

İbadi, Enbar'a bağlı DEAŞ'ın son kalesi olarak bilinen Kaim'in yakında kurtarıldığı müjdesini vereceklerini kaydederek, hala terörü destekleyen ve besleyen tarafların olduğunu ileri sürdü.

"Erbain" etkinliklerinde sivillerin teyakkuzda olmasını isteyen İbadi,  muhtemel terör saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in şehit edilişi, her sene Aşura Günü'nde anılıyor. Şiilikte, hicri takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 20:05
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