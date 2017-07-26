İbadi'den Barzani'ye sert tepki: Tanımayacağız!

Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenleyen İbadi, Telafer'in IŞİD'den kurtarılmasına ilişkin, "Telafer'i kurtarma planımız tamamlandı. Kurtarma operasyonuna katılacak ordu gücünün yeniden düzenlenmesi gibi işlemleri yapıyoruz" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandum planına da değinen İbadi, "Kürt ve tüm Irak halkının arzusuna saygı duyarız. Ancak anayasada tek taraflı referandum yapma ve ayrılma yetkisi yok. Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte İbadi, askeri müdahalenin masada olmadığını da vurguladı: "Ne yapacağız? Sözgelimi, tankları mı göndereceğiz? Bunu yapmayacağım."

"IKBY içerisinde ciddi kriz var" diye devam eden İbadi, şunları söyledi: "Kendilerini bu yönde (referandum) ilerlemek konusunda uyarıyorum. Bunun sonucunda (referandum) doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor."

'SEÇİMLERE KATILMA NİYETİM HENÜZ YOK'

İbadi, gelecek yıl nisan ayında yapılması planlanan genel seçimlere üyesi olduğu Dava Partisi'nden ayrılıp yeni siyasi oluşumla katılacağı iddiasına dair, "Tüm ülke toprakları kurtarılmadan seçimleri düşünemem. Herhangi bir siyasi parti veya seçim çalışması içerisinde olduğum iddialarını da açıkça yalanlıyorum. Seçimlere katılma niyetim henüz yok" diye konuştu.

Irak Başbakanı, IŞİD saldırıları nedeniyle yerlerinden edilenlerin evlerine dönememesi hakkında ise "Sığınmacıların evlerine dönememesi demek IŞİD başarılı oldu demektir. Bu nedenle dönmeleri için yeni planlarımız var" dedi.