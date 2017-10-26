İbadi, IKYB'nin teklifine karşı çıktı: Tamamen iptal edilmeli

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, geçtiğimiz günlerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi başkanı Mesud Barzani tarafından sunulan "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifine karşı çıktığını açıkladı.

‘TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ’

İbadi, gayrimeşru referandumun tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifinde bulunmuştu.

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, "Irak ve Kürdistan'ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeli durumun Iraklı güçlerle Peşmerge arasında çatışmaya sevk etmemesi için herkes tarihi sorumluluk yükleniyor. Irak güçleriyle Peşmerge arasında bugüne kadar yaşanan çatışmalar iki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu ki bu kanlı bir savaşa da yol açabilir ve Irak'ın bileşenleri arasındaki sosyal dokuyu dağıtabilir." ifadelerine yer verilmişti.