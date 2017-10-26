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İbadi, IKYB'nin teklifine karşı çıktı: Tamamen iptal edilmeli

Irak Başbakanı İbadi, IKBY’nin sunduğu "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifine karşı çıktı.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:48
İbadi, IKYB'nin teklifine karşı çıktı: Tamamen iptal edilmeli

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, geçtiğimiz günlerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi başkanı Mesud Barzani tarafından sunulan "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifine karşı çıktığını açıkladı.

‘TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ’

İbadi, gayrimeşru referandumun tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifinde bulunmuştu.

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, "Irak ve Kürdistan'ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeli durumun Iraklı güçlerle Peşmerge arasında çatışmaya sevk etmemesi için herkes tarihi sorumluluk yükleniyor. Irak güçleriyle Peşmerge arasında bugüne kadar yaşanan çatışmalar iki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu ki bu kanlı bir savaşa da yol açabilir ve Irak'ın bileşenleri arasındaki sosyal dokuyu dağıtabilir." ifadelerine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:48
  1. ibadi
  2. IKYB
  3. Referandum
  4. ırak
  5. barzani
  • OsmanOsman28 dk önce
    Ibadi dogru demis. Balfor'la israil kurulusu arasinda 48 yil var. Uyanik Barzani dondurdum demekle dalga mi geciyor aptalligini mi tescilliyor? REFERANDUMU İPTAL ETTİK GEÇERSİZDİR demedikce hic bir iliski kurulmamali.
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