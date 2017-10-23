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İbadi'den ABD'ye tepki: İçişlerimize karışmayın

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın talebine 'içişlerimize karışmayın' diyerek tepki gösterdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:55
İbadi'den ABD'ye tepki: İçişlerimize karışmayın

Irak Başbakanı İbadi'nin medya ofisinden yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Haşdi Şabi ile ilgili sözlerinin Irak'ın 'içişlerine müdahale' olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Kimsenin Irak'ın içişlerine karışma hakkı yoktur" dendi.

Tilerson pazar günü Suudi Arbistan'da yaptığı açıklamada İran destekli Haşdi Şabi milisleri ile İran'ın Irak'a DAEŞ ile savaşta destek amaçlı gönderdiği danışmanlarının 'evlerine dönmesi' gerektiğini söylemişti.

Tillerson Irak'tan çekilme çağrısı yaptığı güçlerin adını vermezken, Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, ABD'li bakanın hem Haşdi Şabi'yi, hem de İran Devrim Muhafızları'nın dış unsurlarından Kudüs Gücü'nü kast ettiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 12:55
  1. Irak Başbakanı İbadi
  2. Haşdi Şabi
  3. DAEŞ
  4. Suudi Arbistan
  5. Tillerson
  6. İran Devrim Muhafızları
  • realist...realist...16 sa önce
    Ulanseni veötekişiiteroristleri orayaabdningetirdiyininecabukunuttun....
  • MuratMurat19 sa önce
    Ibadi degil iran abd ye ic islerime karisma diyor orasini anlamakta gucluk cekiyosunuz
  • YUSAYUSA19 sa önce
    İsim değiştirsin .Haşdi Şabipyb olsun ,amerika Deaşa uyguladı taktiği uygulacak pkk,yı kerküke sokacaklar.
  • SerhatSerhat20 sa önce
    Abd devletlerin işine karışma sen git pkk ile top oyna
  • erolerol21 sa önce
    ingiliz devşirmeler abd ye posta koymuş orası senin değil benim demeye getiriyor
  • YerliYerli21 sa önce
    obama ev köpeğinin önünde it vavrusu gibi beklediğin günler gözümün önünde. Türkiye olmadan hem siz hem iran bir cacık değilsiniz. Ayağınızı denk alın.
  • MuradiMuradi22 sa önce
    İbadi, bir de ABD li çapulculara çıkıp topraklarımızdan defolun diyormuş. Harika olur değil mi. İbadi nin o zaman heykeli dikilir
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    İşte Arabın aklı bu kadar keser; evvela ABD yi davet eder; müslüman kardeşlerini vurdurur sonra da iç işlerime karışma der ; ulan aptal, onu iç işlerine karıştıran sen değil misin ? Allah akıl vere . . . Amin. . . ben derim ki İslam dünyası epey daha yıkılacaktır . . .
  • abdoabdo22 sa önce
    inanmayın rol yapıyor.
  • KocasolakKocasolak23 sa önce
    Saddamı barzaniyi gaza getirip işini bitirdiler sıra haydar ibadide, önce içindeki askeri varlıklarına son ver. Türkiye de aynı incirlik coni kaynıyor biz NUTUK atıyoruz. Çok çalışmamız, milli düşünüp icabında aç yatıp conilere muhtaç olmayacağız. Hükümet iki zam yaptı diye feryadı basıp sonrada İŞKEMBEDEN milli olmak OLMUYOR.

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