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İbadi zafer ilan etti!

IŞİD'in Haziran 2014'te yaklaşık 8 saatte işgal ettiği ve adını duyurduğu Musul'da Irak güçleri 'üstünlük' elde etmek üzere. Operasyonu neredeyse bittiği açıklamaları gelirken Irak güçlerinin Dicle Nehri'ne ulaştığı, İbadi'nin de kent merkezine gelerek askerleri kutladığı belirtildi. İbadi burada 'zafer' ilan etti!

09 Temmuz 2017 Pazar 18:26
İbadi zafer ilan etti!

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen gruplara ABD önderliğindeki DAEŞ karşıtı koalisyon hava desteği sağlıyor.

Cumartesi günü (dün) kentte savaşmaya devam eden son birkaç DAEŞ birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtildi. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen DAEŞ'den alınacağını açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu oldu.

Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin ıŞİD'linin olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor.Tüm bu gelişmeler ışığında operasyonu neredeyse bittiği açıklamaları gelirken Irak güçlerinin Dicle Nehri'ne ulaştığı, İbadi'nin de kent merkezine gelerek askerleri kutladığı belirtildi. İbadi burada 'zafer' ilan etti.Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil.Bir çok ajans ve haber sitesinin geçtiği haber ile ildili Irak ya da Amerikan makamlarından açıklama bekleniyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 18:26
  1. ırak
  2. ibadi
  3. musul
  4. zafer
  5. ışid
  • mert turnamert turna25 dk önce
    İbadi tam komedi.Abd ırağı işgal ettiğinde ne kadar kuklacı varsa ırağın başına koydu.Barzani de bunlardan biri.İşid işgal etti de ne oldu k.ırakda barzani bağımsızlığını ilan etti.Yani ırak kuzeyi tamamen bölünüyor.Saf adam seçimi kazandı diye seviniyo :D
  • AliAltunAliAltun38 dk önce
    Ah saddam ah bunlar senin kıymetini bilemedi
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