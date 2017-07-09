İbadi zafer ilan etti!

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen gruplara ABD önderliğindeki DAEŞ karşıtı koalisyon hava desteği sağlıyor.

Cumartesi günü (dün) kentte savaşmaya devam eden son birkaç DAEŞ birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtildi. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen DAEŞ'den alınacağını açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu oldu.

Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin ıŞİD'linin olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor.Tüm bu gelişmeler ışığında operasyonu neredeyse bittiği açıklamaları gelirken Irak güçlerinin Dicle Nehri'ne ulaştığı, İbadi'nin de kent merkezine gelerek askerleri kutladığı belirtildi. İbadi burada 'zafer' ilan etti.Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil.Bir çok ajans ve haber sitesinin geçtiği haber ile ildili Irak ya da Amerikan makamlarından açıklama bekleniyor.