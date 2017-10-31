İbadi: Peşmerge'ye iki seçenek sunuyorum

İngiliz Independent gazetesine verdiği röportajda Abadi, Kürdistan Bölgesi ile Irak hakkındaki önemli sorulara yanıt verdi.

Abadi, “Peşmerge Güçleri ya Irak savunma güçlerinin bir parçası olup Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından emir almalı ya da küçülüp lokal bir güç haline gelmeli” diye konuştu.

Peşmerge sayısıyla ilgili Abadi, “Kürt yetkililer birçok kez, az sayıda peşmergenin görev yaptığını, diğerlerinin evde olduğunu bize ilettiler” dedi.

Başbakan seçildiğinde, Irak ordusunun kalabalık olmasına rağmen Musul’u DEAŞ’e bırakıp çekilmesine şaşırdığını söyleyen Abadi, sebebini ordu içindeki yolsuzluğa olduğa bağladı ve o askerlerden birçoğunun görev yapmadığı halde maaş aldığını ifade etti.

Abadi peşmerge için ise, “Peşmerge için de aynı durum vardı. Yolsuzluk nedeniyle peşmerge 2014 yılında Kürdistan Bölgesi sınırlarını koruyamadı. Bu yüzden Kürdistan Bölgesi Hükümeti İran ve Amerika’dan yardım istedi” ifadelerinde bulundu.

“Federal hükümetin kontrolündeki peşmergelerin maaşını ödemeye hazırım” diyen Abadi, “Fakat onlar lokal bir güçleri olsun istiyorlarsa sayıları fazla olamaz ve maaşları da kendileri ödemeli” dedi.

Irak Başbakanı, havalimanları ve gümrük kapılarının teslimi hakkında ise, “Irak hükümetine bağlı yetkililerin, havalimanları ve sınır kapılarındaki varlığı sembolük olamaz. Kendileri orada yetkili olmalıdır” diye konuştu.