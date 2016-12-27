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İbadi haddini bildi! İlişkileri düzelttik

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'li komutanın 2 yıl yorumuna karşın DEAŞ'ın ülkede bitirilmesinin 3 ay alacağını söyledi. İbadi, Türkiye ilişkilerin ise düzeldiğini sözlerine ekledi.

İbadi haddini bildi! İlişkileri düzelttik
Eklenme: 27 Aralık 2016, 19:41
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Düzenlediği basın toplantısında, Musul'da DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğünü belirten İbadi, "Teröre karşı yıpratıcı bir savaş yürütüyoruz. Musul'da güvenlik güçlerine karşı DEAŞ taaruzları azaldı." dedi.

DEAŞ'ın Musul'da hem sayı hem de donanım olarak zayıfladığını dile getiren İbadi, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend'in, "örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceği" yönündeki sözlerine ilişkin soruya, "DEAŞ'ın Irak'ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

"Musul'daki kara operasyonuna Amerikalı askerler katılacak mı?" sorusuna ise İbadi, "Bu asılsızdır. Irak ve Musul'da karada ülke güçleri dışında savaşan hiçbir güç yok." karşılığını verdi.

Irak'ta kaçırma olaylarının çoğaldığına da dikkati çeken İbadi, "Sivilleri kaçırma tehdidi terör tehdidiyle eş değerdir." diye konuştu.

İbadi, Türkiye ile ilişkilerin düzeldiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in Haşdi Şabi ile ilgili açıklamasına ilişkin ise İbadi, "Bu açıklamalar Irak'ın iç işlerine karışmaktır. Suudi Arabistan sorunlarını bizden uzakta çözsün. Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesi rağbeti söz konusu." dedi.

 
EtiketlerDEAŞMusulHaydar el-İbadiABD
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Memleketim

VE BUNLARA BIRDE KILIÇDAROĞLU GİBİ CHP LİLER TARAFINFAN KANDIRILMIŞ ALEVİ VATANDAŞLARDA KATILIP TÜRKİYE Yİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR.OYSA KENDİLERİ EN ÖNCE BOĞULURLAR FARKINDA DEĞILLER. ÜLKEMİZİ HEĞ BERABER KARIŞIKLIKLARDAN KORUMALOYIZ

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Memleketim

ÜLKEMİZİN %99 U SÜNNİDİR.NE YANİ İRAN YADA SURİYE GİBİ ŞİA NUSAYRİ DEVLETLERİN TARAFINDAMI OLSUN.KARŞI OLMASI GAYET DOĞALDIR. ORTADOĞUYU ŞİAPKK YADA NUSAYRİ LEREMİ BIRAKALIM

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a basar

Cemil nadir özgün anlaşılan seninde bir diplomaya ihtiyacın var ama İlkönce okuyup öğreneceksin diploma sonraki iş

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Asya

Cemil nadir sen burada türklere ve simdi kalkmış cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorsun ibadi gibi soysuzu savunuyorsun senin ne mal olduğun belli oldu pkknın dibisinbak senibulamazlar zannetmesosyal medyada senin gibi çaylakların halini biliyorsun sen bizim milletimizecumhurbaşkanimiza lafedecek kadar seviyesizsin dilerim akit gazetesi seni yakalatır bu milltten olmadığın belli ya pkk a ya fetonunun adamîsinfitne yapıyorsun Allah belani verir dilerim boyu devrilesice terorist

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Misafir

Cemil nadir!nasıl bir bilim adamıysa sana bile adını öğretememiş:):):)İdari:)

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CİHAT ÖZER

Bu soysuzun bile burda bir köpeği varmış da onu yuceltirmis. Bu ülkede yaşamayı bile haketmeyen köpekler elin soysuzunu yaşadığı ülkenin liderinden ustun goruyorsa o zaman onun yanına gitsin.

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Onur

Iliskilerini iyi tutucaksin bizimle. Kopek gibi hizaya geliceksin.

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Ferhat

Suriye meselesi icin Türkiye , Rusya ve iran in mutabakat saglamasi bölgedeki gerginligin düsmesini saglamis gibi gözüküyor. Bu mutabakat kesin bop cularin yenilgisi ile sonuclanacak insallah. Bölgeyi tekrar taksim edemeyecek abd ve batinin hayasiz cocuklari.

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Ümit

Köpek sende haddini bileceksin abilerinde devran dönecek ..

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1956

Kukla hain ülkesinde müslümanlar oluyor hala abd ve ab nin sıcaklığını yapıyor adı iran bir bu iki insanlığın yüz kara lari

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