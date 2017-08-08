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İbadi: ABD bizden onay almadan bunu yapamaz!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kendilerinin onayı olmadan uluslararası koalisyon güçlerinin ülke sınırları içerisinde herhangi bir hava saldırısı düzenleyemeyeceğini söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:26
İbadi: ABD bizden onay almadan bunu yapamaz!

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milislerine hava saldırısı düzenlediği iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

"ABD BİZİM ONAYIMIZ OLMADAN OPERASYON DÜZENLEYEMEZ"

Başbakan İbadi, ülke sınırları içerisindeki uluslararası koalisyon güçlerinin operasyon yetkilerine değinerek, "Uluslararası koalisyon güçleri, Irak hükümetinin onayı olmadan hava saldırısı düzenleyemez." dedi.

İbadi, ülke sınırları dahilinde, güvenlik güçleri için herhangi bir kırmızı noktalarının ise olmadığını vurguladı.

ABD "BİZ VURMADIK" DEMİŞTİ

Pentagon'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masası sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyonun, Haşdi Şabi birliklerini vurduğunu iddia eden haberler tamamen asılsızdır. İddia edilen saldırının gerçekleştiği zamanda koalisyonun o bölgede herhangi bir operasyonu söz konusu olmadı." demişti.

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Ketaib Seyyid Şuheda'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri, Irak-Suriye hattında yer alan birliklerimizi şiddetli top atışlarıyla vurdu." denilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:26
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