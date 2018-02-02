İbadetlerimizin kabul edildiğini nasıl anlarız?
İbadetlerimizi yaparız da, kabul edilip edilmediğini merak ederiz. İşte ibadetlerin kabul ediliş alametleri...02 Şubat 2018 Cuma 20:26
Hayırda yarışmak ve acele etmek, kâmil ve makbûl bir mü’min olmanın alâmetlerindendir. Mevlânâ Hazretleri ne güzel buyurur:
“İbâdetlerin kabul ediliş alâmetleri, o ibâdetlerden sonra hemen başka ibâdetlere girişmek, birbiri ardınca hayırlara koştukça koşmaktır.”
Unutmayalım ki mü’min, hayır işlemeye doymaz ve bir hayrın şerefi de, geciktirilmeden yapılmasındadır.
Yine Mevlânâ Hazretlerinin tâbiriyle:
“Ecel, verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir.”
Zira âyet-i kerîmede buyrulur:
“Ey îmân edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyâmet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler, elbette zâlimlerdir.” (el-Bakara, 254)
Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından