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İbadetlerimizin kabul edildiğini nasıl anlarız?

İbadetlerimizi yaparız da, kabul edilip edilmediğini merak ederiz. İşte ibadetlerin kabul ediliş alametleri...

02 Şubat 2018 Cuma 20:26
İbadetlerimizin kabul edildiğini nasıl anlarız?

Hayırda yarışmak ve acele etmek, kâmil ve makbûl bir mü’min olmanın alâmetlerindendir. Mevlânâ Hazretleri ne güzel buyurur:

İbâdetlerin kabul ediliş alâmetleri, o ibâdetlerden sonra hemen başka ibâdetlere girişmek, birbiri ardınca hayırlara koştukça koşmaktır.”

Unutmayalım ki mü’min, hayır işlemeye doymaz ve bir hayrın şerefi de, geciktirilmeden yapılmasındadır.

Yine Mevlânâ Hazretlerinin tâbiriyle:

Ecel, verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir.”

Zira âyet-i kerîmede buyrulur:

Ey îmân edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyâmet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler, elbette zâlimlerdir.” (el-Bakara, 254)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 20:26
  1. ibadetlerin kabul edilme alameti
  2. duanın kabulü
  3. ibadetler
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