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İbadetlerde isteksiz davranmamızın nedenleri

İşlediğimiz günahlar bizim ibadetlerimize engel olmamalı; bu şeytanın bir vesvesesidir. Peki, insanı ibadetler konusunda isteksiz davranmamızın nedenleri neler olabilir?

13 Şubat 2018 Salı 22:50
İbadetlerde isteksiz davranmamızın nedenleri

Allah Teala'nın emirlerini yapmak farz olduğu gibi, onun yasaklarından da sakınmak farzdır. Bu bakımdan emirleri yapmayan kişi günah işlediği gibi, yasaklarından sakınmayan kişi de günah işlemiş olur.

Günaha giriyorum diye farz olan ibadeti yapmayan kişi iki türlü günahı işlemiş olur. Halbuki farzları yapsa en azından onların cezasından kurtulmuş olur ve günahını azaltmış olur.

İşlediğimiz günahlar bizim ibadetlerimize engel olmamalı; bu şeytanın bir vesvesesidir. Ayrıca günahların farz ibadetlere engel olduğunu düşünen biri, farzı terketmek yerine günahı terketmesi daha doğru bir karar olur. 

İbadetleri yaparken isteksiz olmamızın bazı nedenleri vardır:

1. Yaptığımız ibadetlerin kıymetini ve değerini tam anlayamadığımızdan olabilir. Bu konuda bize ibadetlerin mahiyetini anlatan eserlerden istifade etmek gerekir.

2. Bulunduğumuz ortamlar manen çok kötü olabilir. Nitekim leş bulunan bir yerde burnumuz rahatsız olur. Bunu gibi, haramların çok işlendiği bir yerde ruhumuz rahatsız olacağı için ibadetlerden zevk alamayabiliriz.

3. Hasta bir insan yediği ve içtiği şeylerden tam zevk alamaz. Örneğin dili yaralı olan biri yediği yemeğin tadına ve lezzetine varamaz. O halde tadavi olmalıdır. Biz de işlediğimiz günahlarla kalp ve ruhumuzu yaralıyor ve hastalandırıyoruz. Bu nedenle ruhun gıdası olan ibadetleri yaparken tam zevk alamıyoruz. Onu için tedavi olmak gerekiyor. Ruhun tedavisi önce tövbe ve istiğfar, sonra da bir daha günahlara girmemeye çalışmaktır.

Burada önemli bir konu var: Hasta insan yediği gıdalardan zevk alamaz, ama yine de yemeye ve içmeye devam eder. Çünkü gıda almaya mecburdur. Biz de ibadetlerimizde zevk almasak da devem etmeliyiz. Çünkü, ruhumuz gıdaya muhtaçtır. İnşallah manevi sağlığımız yerine gelince zamanla zevk almaya başlayacağız ve yaptığımız ibadetler de biz günahlardan koruyacaktır.

 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:50
  1. ibadet
  2. ibadetlerde isteksizlik
  3. şeytan
  4. vesvese

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  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Allah razi olsun aydinlattiginizdan dolayi tesekurler
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