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İbadete yasak turistlere açık!

İsrail, Mescid-i Aksa girişlerini metal dedektörlerle kapatan İsrail, Mescid-i Aksa'nın turistlere ziyaretine ise sesi çıkarmıyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
İbadete yasak turistlere açık!

Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya sokmayan İsrail skandal bir karara daha imza attı.

Metal dedektörleri dün de kaldırmayan İsrail, Mescid-i Aksa'yı gezmeye giden turistleri bundan muaf tuttu. Turistlerin geçişi sırasında dedektörlerin girişinin kapatan İsrail askerileri el dedektörleriyle bile arama yapmadı. Buna karşılık kutsal mekana gelen Filistinliler askerlerin engeliyle karşılaştı. Filistinliler de tepki amacıyla yine sokakta namazlarını kıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
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