İAÜ Çocuk Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde hizmet veren İAÜ Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği üç haftalık yaz okulu, keyifli ve görkemli bir mezuniyet töreniyle son buldu.

Törenden önce sergi

İAÜ Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleşen mezuniyet töreninden önce öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergisini inceleyen aileler çocuklarının eserleri karşısında mutluluk yaşadı. Törende ise yaz okuluna katılan ve yaşları 5 ile 12 arasında değişen yaklaşık 40 öğrenci kep ve cüppelerini giyerek mezun oldu. Üniversite havasını küçük yaşlarda soluyan minikler gerçek bir üniversitenin mezuniyet törenini aratmayan bir konsepte sahip olan törende, adeta gelecek yıllarda yaşayacakları mezuniyetlerin bir provasını yaptı.

“Kış okuluna da bekleriz”

Törende konuşan İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı “Yoğun bir yaz okulu programını geride bıraktık. Bu bir yaz okulu programı desek de sadece eğlencenin olmadığı eğlenceyle birlikte pek çok şey öğrenen çocukların artık hayata daha farklı bakacaklarını düşünüyorum. Ayrıca gezilerimizde sanat ve kültürel anlamda verimli geçtiği kadar öğrencilerimizle bire bir vakit geçirmemizi sağladı. Gezilerin de sadece vakit doldurmak amaçlı olmaması için planlarımızı büyük titizlikle yürüttük” dedi.Çocuklardan büyük umudu olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sayı, bunun gibi zenginleştirilmiş eğitimlere her zaman çocuklarını teşvik etmeleri konusunda velilere seslendi ve onları kış okulu eğitimine çocuklarını göndermeleri konusunda davette bulundu.

“Şimdiki çocuklar şanslı”

Yrd. Doç. Dr. Sayı’nın ardından söz alan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ise, “Biz bu sertifika ve diplomaları almak için, bu cüppeleri giyebilmek için yıllarca uğraştık. Buradaki çocuklarımız çok şanslı ki şimdiden böyle imkânlara sahipler. Bu yüzden onlardan büyük işler bekliyoruz. Bu imkânları onlara sunan ailelerine ayrıca teşekkür ediyor ve onları bu bilinçlerinden dolayı böylesine güzel bir eğitimle çocuklarını buluşturdukları için tebrik ediyorum”diye konuştu. Konuşmaların ardından tek tek isimleri okunarak sahneye alınan öğrenciler, yaz okulu boyunca ders aldıkları öğretmenleri ve İAÜ Çocuk Üniversitesi ekibinin ellerinden başarı belgelerini aldı. Tüm öğrencilere belgelerinin takdim edilmesinin ardından öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Sayı eşliğinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Son gezi Cam Ocağı Müzesi’ne

Öte yandan İAÜ Çocuk Üniversitesi yaz okulu kapsamında son gezi Cam Ocağı Müzesi’ne gerçekleştirildi. İlk olarak gösteri alanına geçen çocuklara cam ustası tarafından kısaca camın maddesi ve yapısı tanıtılarak gösteri amaçlı bir kuş yapıldı. Ardından müzenin içinde keşfe başlayan çocuklara, bir cam sanatçısı, balık şeklinde bir süs eşyası yaparak keyifli dakikalar yaşattı. Cama rengini nasıl verdiğini gösteren sanatçıya ilgi yoğundu.