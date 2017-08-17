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Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli, Avrupa Birliği Hibe programına başvuru yapıldı

ı Veli Kültür Vakfı öncülüğünde Hanönü Belediyesi Başkanlığı, Yukarıçakırçay (Şeyh Şaban-ı Veli) köyü ve Hanönü İlçesiÇevre Köyleri Kalkındırma Derneği işbirliği içeresinde Avrupa Birliği Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programına ön teklif başvurusu yapıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli, Avrupa Birliği Hibe programına başvuru yapıldı

Kastamonu Şerife Bacı Öğretmen evinde yapılan toplantıya Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Süleyman Yücel, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr Orhan Küçük ve Şeyh Şaban-ı Veli Köyü Muhtarı Abdullah Gündoğdu katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, “Proje, insanlık alemine yaşantısı, fikirleri ve öğretisi ile huzur, birlik ve aydınlanma sağlayan bu büyük zatın doğduğu ve küçük yaşlardan itibaren fikirlerinin yetiştirdiği ortam ile ilişkilerini incelemeyi ve günümüze taşımayı hedef almıştır. İngilizce olarak merkezi finans ihale birimine sunulan bu projenin vakıf olarak üzerinde çalıştık. Konu ile ilgili emeği geçen vakfımız proje oluşturma birimine, tüm çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen Hanönü Belediye Başkanlığına, Hz Pir’in doğduğu köy Yukarıçakırçay muhtarlığına ve ayrıca Hanönü İlçesi Çevre Köyleri Kalkındırma Derneğine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:37
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