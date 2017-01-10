Hz. Adem'in ilk kız ve erkek çocukları nasıl evlendiler?

Kız ve erkek kardeşlerin birbirleriyle evlenmeleri haramdır. Ancak, ilk insan Hz. Adem ve ilk kadın Hz.Havva'nın kız ve erkek çocukları o dönemde birbirleriyle evlenmişlerdir. Peki bu evlilikler nasıl olmuştur?..

Hz. Adem'in ilk kız ve erkek çocukları nasıl evlendiler?
Eklenme: 10 Ocak 2017, 21:44
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Öncelikle, kardeş kardeşe çaprazlama evlenilmesi Hz. Adem’in (as) şeriatında o zaman için meşru kılınmıştır.

Hz. Havva validemiz her doğumunda biri erkek diğeri kız olmak üzere ikiz evlat doğuruyordu. Yirmi doğumda kırk çocuğu olmuştur. Bu evlilikte ilk doğan ikizler, bir sonrakilerin ikizleriyle, karşılıklı evlendiriliyorlardı. Ve kardeş kardeşe çaprazlama evlenilmesi o zaman için meşru kılınmıştır. (Peygamberler Tarihi- Asım Köksal)

“Rivayet olunduğuna göre, Hz. Âdem (a.s)'in, her batında (her defasında) biri erkek, biri kız ikiz çocukları oluyordu. O da, aynı batın (seferde) doğan kızını, diğer batında doğan erkek evladı ile evlendiriyordu.” (Fahreddin er-Razi, Maide 27. ayet tefsiri)

Her Peygamberin şeriati kendi zamanının şartlarına uygun olarak gönderilmiştir.

“…(Ey insanlar!) Sizden her biri(niz) için (her peygamberin devrine âid) bir şeriat ve bir yol kıldık…” (Maide, 48)

“Enbiyâ-yı sâlife (geçmiş peygamberler) zamânında, tabakāt-ı beşeriye (insanlık tabakaları) birbirinden çok uzak ve seciyeleri (ahlâkları) hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca ibtidâî (fikirleri basit) ve bedeviyete (göçebeliğe) yakın olduğundan, o zamandaki şeriatlar, onların hâline muvâfık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir.

 Hattâ bir kıt‘ada bir asırda, ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Sonra âhir zaman peygamberinin gelmesiyle, insanlar güyâ ibtidâî (ilkokul) derecesinden, idâdiye (lise) derecesine terakkī ettiğinden (yükseldiğinden), çok inkılâbât ve ihtilâtât (değişiklikler ve karışıklıklar) ile akvâm-ı beşeriye (insan kâvimleri) bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden, ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir.” (Sözler, 27. Söz, 158)

Ayette belirtildiği gibi her peygambere ait ayrı bir şeriat gönderilmiştir. Adem (as) zamanında ise ikizlerin çaprazlama evlenmesi meşrudur. Çoğalma için bu durum, o zaman için gerekliydi ve en uygun olanı da böyle bir uygulamaydı ki Cenab-ı Hak bu şekilde hükmetmiştir. Fakat bir süre sonra bu hüküm kaldırılmıştır. Diğer şeraitlerde de bu tarz bir evlilik meşru görülmemiştir. Bu meselede diğer bir kısım meselelerde olduğu gibi elbette insanoğlunun aklının yetişemediği daha birçok hikmetler vardır. Sonsuz hikmet sahibi olan bir zatın aciz kulları olarak her hikmete vasıl olmamız mümkün değildir.

 
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HABER YORUMLARI
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Yasin

Adnan perçinin düşüncesine katılıyorum. Ayrıca küfür dolu bir yorum falan değil.

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Rıfat Akdemir

Adnan Perçin inşallah iman edersin o yorum küfür dolu.

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Mustafa Patir

Allah niye sadece Adem ve havadan insanları yarattı. Derken İslam dinini Adem ( A.S) dini ile karıştıran kardeşim. Allah daha fazla çiftlerde yaratabilirsiniz ama bu sekil yaratarak insanları çoğaltmak bizlerin enses dediğimiz yöntemle cogaltiyor. O zamanın Ademin şeriatın göre bu uygun görüldü. Her peygambere ayrı ayrı şeritler geldi.Sonradan budurum kaldırıldı. Allah böyle yarattıkları biz buna ne diyebiliriz ki ...

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soner temel

Allahını kanunu değişmez kardeşler arasında evlilik haramdır allah ademi yarattı ondan sonra birkaç çift insan yaratmıştır beşerlerin içinden allah ademi insan olarak elçi seçmiştir o beşerlere insanlığı öğretmiştir

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Yusuf

Haşa Yüce Allah'ın gücü yetmiyor mu ki dünya nüfusunun ekserisi müslüman değil, gücü yetmiyor mu ki müslümanlar bu gün eziyet çekiyor, gücü yetmiyor mu ki dünya üzerinde hala kafirler var onları yok edip herkesi müslüman etmiyor? Bu gibi sorular çoğaltılabilir ancak istediği kadar çok olsun saçmalıktan başka birşey olamaz. Sorunun cevabı şuradaki, bir şey kötü olduğu için Allah onu haram etmemiştir. Yüce Allah bir şeyi haram ettiği için o kötüdür. Yahudilere kendi şeriatlarında iç yağı haram iken bize helaldir. Buradan anlaşılıyor ki bir şeye Allah müsaade etti ise o doğrudur bu ..

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Adnan Perçin

Haşa yüce yaradan ;yaratma gücünden yoksunmuydu ki.sadece bir erkek yaratıp onunda güya kaburgasından eşini yarattı.e o z man hz adem kendi kaburgasıylamı evlendi,cima yaptı.Adem'in eşi kaburgasından değil ,Adem'in de yaratıldığı nefsi vahideden yaratılmıştır , bir çift değil birkaç çift insan yaratılmıştır , çoğalmada kardeş evliliği ile değil değişik çiftlerden doğan erkek ve kızların evlenmesi ile olmuştur.Süt kardeşle evliliği dahi haram kılan bir dinde kardeş evliliğini nasıl izah edeceksiniz .ensest bir ilişkyi nasıl önersiniz.admin inşaAllah yorumu yayınlarsınızda bir bilen cevap verir.

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Orhan Dolangez

Maide :48 tek bir ayetle ve onun etrafında geliştirilen yorumlarla, "benim sünnetullahımda bir değişiklik bulamazsınız "ilkesini(ayetini)çöpe atarak, bilmediğinin ardına düşmekle cennetin kapısını mı açacaksın bire cahil.

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