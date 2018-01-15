Hyundai’den yeni SUV modeli Nexo

Adını NEXO olarak verdiği yeni otomobiliyle şov yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai, aynı zamanda sürüş potansiyelini genişleten Gelişmiş Sürücü Destek Sistemlerini de (ADAS) tanıttı. Önceki jenerasyonlara göre daha hafif ve daha ferah bir kabine sahip olan NEXO, Hyundai’nin büyümekte olan eko-araç portföyünün en son üyesi ve otomotiv sektöründeki en çeşitli güç aktarma organı dizilimine sahip SUV modellerden biri.