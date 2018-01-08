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Hyundai sürücüsüz araç için hazır

Hyundai, kendi kendine gidebilen sürücüsüz (otonom) araç teknolojilerinin gelişimini yapan Amerikan firması Aurora ile 2021 yılında otonom araçları piyasaya sürmek üzerine anlaşmaya vardı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 06:59
Hyundai sürücüsüz araç için hazır

Bu ortaklık sayesinde Aurora’nın geliştirdiği kendi kendine gidebilen teknoloji, Hyundai’nin araçlarına adapte edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Hyundai’nin Başkan Yardımcısı Dr. Woong Chul Yung “Geleceğin taşıma şeklinin otonomda olduğunu biliyoruz ve otonom sürüş teknolojisinin güvenli ve ölçülebilir seviyede yaygınlaşmasını hızlandırmak için gerçek dünya koşullarında yeterliliğinin ispatlanması gerekiyor. En yeni güvenlik ekipmanlarının kullanıldığı son teknolojiye sahip araçlarımıza Aurora’nın otonom teknolojisini uygulayarak Seviye 4 araçları piyasaya süren ilk marka olacağız” dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 06:59
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