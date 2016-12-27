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Huzursuz bacak sendromu nedir? Tedavisi nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu toplumda yaygın olarak görülen nörolojik bir rahatsızlık türüdür.

Huzursuz bacak sendromu nedir? Tedavisi nelerdir?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 12:30
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Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromu istirahat halinde ortaya çıkan bacaklarda uyuşma, yanma, iğnelenme, karıncalanma, Ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği gibi yakınmalarla kendisini gösteren nörolojik bir rahatsızlık türüdür. 

Huzursuz bacak sendromunun görülme sıklığı nedir?

Huzursuz bacak sendromunun görülme sıklığı %1-15 arasında değişmektedir. Türkiye'de ise bu oran %3-5 arasındadır.

 

Huzursuz bacak sendromu nasıl teşhis edilir?

Huzursuz bacak sendromunun teşhis edilmesi için herhangi bir test bulunmamaktadır. Bu nedenle şu belirtilerin sorgulanması gerekir.

• Bacaklarda anormal duyularla birlikte şiddetli hareket ettirme isteği olması

• Bulguların, genellikle akşam saatlerinde kötüleşmesi 

• Bulguların oturma ve yatma gibi istirahat durumlarında ortaya çıkması

• Hareket ettirmekle bulguların tamamen ya da kısmen düzelmesi

Huzursuz bacak sendromunun nedenleri nelerdir?

- Demir eksikliği

- Parkinson hastalığı

- Tiroid sorunları

- Böbrek yetmezliği

- Hamilelik

- Şeker hastalığı

- Romatoid artrit

- Genetik sorunlar

- Stres

- Antidepresanlar

- Bazı ilaçlar

- Sigara kullanımı

- Alkol ve kafein tüketimi

- Obezite

Huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir?

- Sigara, alkol ve kafeinden uzak durulmalı

- Düzenli uyku uyunmalı

- Doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı

Huzursuz bacak sendromu yaşanması durumunda ne yapılmalı?

- Bacaklarınıza masaj yapın

- Gece sıcak bir duş alın

- Bacak kaslarınıza sıcak ya da soğuk kompres uygulayın

- Kitap okumak veya film izlemek gibi dikkatinizi dağıtacak bir işle uğraşın

- Yürüyün veya esneme hareketleri yapın.

 

 
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