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Huzurevinde bıçakla yaralama yapan yaşlı adama adli kontrol

Samsun’da kendisi gibi huzurevinde kalan yaşlı adamı bıçakla yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:59
Huzurevinde bıçakla yaralama yapan yaşlı adama adli kontrol

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde dün meydana gelmişti.Edinilen bilgiye göre, huzurevinde kalan Nevzat C. (65) ile Ali T.(65) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali T., Nevzat C.’yi sol omuz kısmından bıçakla yaralamıştı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Ali T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:59
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Samsun
  3. Canik
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