Huzur sitesinde huzursuzluk... Müteahhit ile işçiler kapıştı

Kırklareli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde Huzur Sitesi'nin 300 konutluk dış cephe ısı yalıtım işini alan inşaat şirketi sahibi Adem Angay, Van'dan kardeşi ve yeğenleri ile birlikte kentte gelen Turan Hakan'a götürü usulü işi yapmak için anlaştı.

Turan Hakan, Van'dan birlikte geldiği kardeşleri; Sinan Hakan, Mecit Hakan, yeğenleri; Vedat Koç, Çetin Akbaş ve Yusuf Akbaş ile birlikte çalıştıkları site içinde bir daire kiralayarak 4 ay önce çalışmaya başladı. Sitenin büyük bir bölümünü dış cephe montalamasını bitiren Turan Hakan ile işçiler işveren firma sahibi Adem Angay'dan paralarını alamadıkları gerekçesiyle çalışmayacaklarını söyledi.

Daha sonra iddiaya göre firma sahibi Angay, site içindeki çay bahçesinde Turan Hakan ve diğer işçilerle buluştu. Burada çay içen iki grup arasında alacak konusunda çıkan tartışma bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbedede sandalyelerin havada uçuşurken, Turan Hakan ve Çetin Akbaş, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları darbe sonucu müteahhit Angay il ebirlikte gelen ve Ö.A ile E.A., ise aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis kavgayı güçlükle ayırırken, yaralılar ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.