Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Huzur sitesinde huzursuzluk... Müteahhit ile işçiler kapıştı

Kırklareli'nde bir inşaatta çalışan işçiler ile müteahhit arasında alacak konusunda çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 21:59
Huzur sitesinde huzursuzluk... Müteahhit ile işçiler kapıştı

Kırklareli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde Huzur Sitesi'nin 300 konutluk dış cephe ısı yalıtım işini alan inşaat şirketi sahibi Adem Angay, Van'dan kardeşi ve yeğenleri ile birlikte kentte gelen Turan Hakan'a götürü usulü işi yapmak için anlaştı.

Turan Hakan, Van'dan birlikte geldiği kardeşleri; Sinan Hakan, Mecit Hakan, yeğenleri; Vedat Koç, Çetin Akbaş ve Yusuf Akbaş ile birlikte çalıştıkları site içinde bir daire kiralayarak 4 ay önce çalışmaya başladı. Sitenin büyük bir bölümünü dış cephe montalamasını bitiren Turan Hakan ile işçiler işveren firma sahibi Adem Angay'dan paralarını alamadıkları gerekçesiyle çalışmayacaklarını söyledi.

Daha sonra iddiaya göre firma sahibi Angay, site içindeki çay bahçesinde Turan Hakan ve diğer işçilerle buluştu. Burada çay içen iki grup arasında alacak konusunda çıkan tartışma bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbedede sandalyelerin havada uçuşurken, Turan Hakan ve Çetin Akbaş, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları darbe sonucu müteahhit Angay il ebirlikte gelen ve Ö.A ile E.A., ise aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis kavgayı güçlükle ayırırken, yaralılar ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 21:59
  1. Kırıkkale yerel haberler
  2. Müteahhit ile işçiler
  3. huzur sitesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’den gövde gösterisi… Yeni Balistik füzelerini denediler!
    1. Çin’den gövde gösterisi… Yeni Balistik..
    2. Süper kupa Konyaspor'un!
    3. Rusya: Bu kabul edilemez!
    4. Aracıyla denize uçan şahıs iki gün..
    5. Perinçek: Adalet yürüyüşü, PKK'yla kol..
    6. Düğünde maganda kurşunu can aldı: 1..
    7. Irak Dışişleri Bakanı el-Caferi:..
    8. Tam zamanlı 'ayı nöbeti!'
    9. Alvardo Negredo'dan Konyaspor maçı..
    10. Süper Kupada tartışmalı pozisyon
    11. 'Normal mahkemelerde yargılanmam doğru..
    12. Huzur sitesinde huzursuzluk.....
    13. Şırnak'ta terör operasyonu: 5 zanlı..
    14. Rusya: Bu kabul edilemez!
    15. ABD askeri uçağı düştü…
    16. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    17. Tadilat sesine kızan kadın bakın ne..
    18. Afrika Ulusal Kongresi İsrail heyeti..
    19. Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı
    20. Beşiktaş satrançta Türkiye şampiyonu..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...
    PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!