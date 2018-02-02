Huzur dolu bir yer: Gölcük

Gölcük, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi’ye 20 km, Salihli yönünde de Lidya Krallığı’nın merkezi Sard’a 30 km uzaklıkta yer alıyor. İzmir‘in kayak merkezi Bozdağ’ın eteklerinde, Salihli Kaplıcalarına 20 km mesafede bulunan Gölcük, yazın serin havasıyla, İzmir, Ödemiş, Tire, Salihli gibi yerlerden pek çok ziyaretçi ağırlıyor.

Ödemiş’i çevreleyen Bozdağlar’da bulunan bu Gölcük Yaylası, aynı zamanda gölü ile de ünlü. Çevresi çam ormanları ile kaplı yaylanın tam ortasında yer alan göl, temiz havası, konaklama tesisleri ile spor kulüplerinin de kamp yeri olarak kullandığı tam anlamıyla bir doğa cenneti! Aynı zamanda kestane ve ceviz ağaçları ile süslü Gölcük, ressamlardan fotoğrafçılara pek çok sanatseverin de gözdesi.

Denizden yüksekliği yaklaşık 1100 m olan ve tektonik hareketlerle oluşan gölün derinliği ise ortalama 5 m. çevresi 6850 m, derinliği ise 8 m olan Bozdağların zirvesindeki göl, yemyeşil bitki örtüsü, sessiz ve sakin ortamı ile eşsiz. Göl kenarında ayrıca 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1934’de kalmış olduğu tarihi yapı, günümüzde halen otel olarak hizmet veriyor.

Kolay ulaşımı, huzurlu ortamı ve yöresel yemekleriyle Gölcük’te, kıyı restoranları, çay bahçeleri, piknik alanları, orman için yürüyüş yolları, yöresel ürünlerin ve el işlerinin satıldığı çeşitli dükkân ve tezgâhlar bulunuyor.

Kışın kar yağdığında bir başka güzelliğe bürünen Gölcük’te kış turizmi de hayli önemli. Bembeyaz kar örtüsünün altında, donan göl etrafında gezmenin yanı sıra, hemen yakınındaki Bozdağlar ise kayak severleri ağırlıyor. Ödemiş-Gölcük’te, 3 yıldır hizmet veren bir de kayak merkezi bulunuyor. 670, 860 ve 1240 m’lik pistlerde amatör ve profesyonel kayakçılar kayak yapıp, teleskiyi kullanıyorlar.

Kış aylarında gölün yüzeyi buz tutsa da, doyulmaz manzaraya sahip Gölcük’ün kış manzarası seyri için kat etmeye değer. Diğer yandan yolları kapanmayan ve dilediğiniz zaman ziyaret edebileceğiniz Gölcük, görsel güzellik bakımından Bolu-Gölcük ve Abant ile yarışıyor.

Çevre illerden hafta sonu tatili geçirmek için gelen aileler ve sezon öncesi kondisyon depolamak isteyen sporcular tarafından da ilgi gören göl çevresindeki konaklama tesislerinde kışın ısıtmalı havuzlarda yüzebilir veya gölde kayıkla dolaşıp balık tutabilirsiniz.

Hemen tüm turistik işletmelerin açık olduğu bahar ayları, Gölcük’ün güzelliklerinin zirve noktasına çıktığı mevsim. Göl kenarında her biri çiçek açan ağaçlar gölün yükselen suları altında kalıyor. Spor yapmayı sevenler için bolca alternatif sunan göl kenarında, yürüyüş yapan, bisiklet süren, koşmaya gelen çok sayıda kişiye rastlanıyor.

Tarihi bir öneme sahip Gölcük Yaylası, aynı zamanda Karamanoğullarının at besledikleri bir bölge. Yerli halkın geçimini tarımla sağlamaya devam ettiği Gölcük’te Türkiye’nin en kaliteli patatesleri yetiştiriliyor. Aynı zamanda kestane, ceviz, erik, kızılcık, kiraz ve elmanın da üretildiği Gölcük’te, Birgi Çakırağa Konağı ile Ödemiş Müzesi’ni mutlaka gezin.

Gölcük’e nasıl gidilir?

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Yaylası, ilçeye 18 km ve İzmir’e de 130 km uzaklıkta bulunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip Gölcük’e, İzmir Adnan Menders Havalimanı ve çevreyolundan, Bayındır, Ödemiş, Birgi, Bozdağ yolu ile veya İzmir-Ankara karayolundan ve Turgutlu, Ahmetbeyli Sart’tan Bozdağ istikametini takip ederek ulaşabilirsiniz.

Ödemiş’e ise 18 km, Birgi’ye ve Salihli Kaplıcaları’na 20 km, Sard’a 30 km ve İzmir’e de 130 km olan Gölcük’ün çevresinde de gezilecek pek çok adres var. Doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin ve şehir karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin bölgedeki gözdesi olan Gölcük, yaz sıcaklarından kaçmak ve kış aylarında kar görmek isteyen İzmirliler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 810 dekarlık gölüyle doğanın kucağında olduğunuzu hissedeceğiniz İzmir Gölcük’te, bozulmamış doğanın ve leziz yerel mutfağın tadını çıkarın.