Hüsnü Bozkurt'tan referandum açıklaması

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı televizyon programında referandumda 'evet' oyu kullanacak vatandaşlara tehditler savurmuştu.

Referandum sonuçlarından sonra ortalıktan kaybolan CHP'li Hüsnü Bozkurt'a Beyaz Haber ulaştı.

İSTİFA YOK

Beyaz Haber, Hüsnü Bozkurt'a istiaf edecek misiniz? diye sordu. Bozkurt bu soruya 'Böyle bir konu bile yok' cevabını verdi. Bozkurt, referandum öncesi toplumun her kesiminden tepki gören sözleri için geri adım atmayacağını ifade etti.

Hüsnü Bozkurt şu iddialarda bulundu:

EVET ÇIKTI, HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORUM

Söylemediğim bir şey için geri adım atmayacağım ne münasebet... Hiç umrumda değil. İsterlerse beni asarlar, isterlerse hapsederler, ben demediğim bir laf için ne özür dilerim ne geri adım atarım. Sonucun evet çıkmasıyla ilgili hiç bir şey hissetmiyorum. Bir referandum yapıldı sonuçtan evet çıktı.

Hüsnü Bozkurt 'Kemal Kılıçdaroğlu 8 kez kaybetti istifa etmeli mi? sorusuna da kaçamak cevap vererek 'parti içi meseleleri basınla konuşmam' cevabını verdi.

BeyazGazete