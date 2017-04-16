Hüsnü Bozkurt oyunu kullanmaya korumalarla gitti

Referandum öncesi yaptığı açıklamalarla 'Evet oyu kullananları denize dökeceğiz' tehdidine bulunan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, valilik tarafından görevlendirilen korumalar eşliğinde oyunu kullanmaya gitti.

Hüsnü Bozkurt oyunu kullanmaya korumalarla gitti
Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:33

"Evet' oyu verenleri denize dökeceğiz." açıklamasıyla tepki çeken Hüsnü Bozkurt oyunu Konya Mareşal Mustafa Kemal Orta Okulu'nda oyunu kullandı.

KORUMALARLA OY KULLANMAYA GİTTİ

Ailesiyle birlikte okula gelen CHP'li vekil Bozkurt'a güvenlik amaçlı motorize polis ekibi ve televizyon programında yaptığı konuşmanın ardından Valilik tarafından görevlendirilen yakın koruma polisleri eşlik etti. Okulun çevresinde de sivil polislerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 1315'nolu sandıkta oyunu kullanan Bozkurt, okul önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirip, okuldan ayrıldı.

 
Etiketlerhüsnü bozkurtchpkonya
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kenan onur

EVET çıkar İNŞALLAH ama DARBEYE HAZIR OLUNMALI.

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Batal Gazi

...... tutuştühergele

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Hayda

Cektirdigin fotoğrafla sen denizin dibini göreceksin.

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Mehmet Acar

Korunan vatandaş olması gerekirken... Evet oyu kullanacak olan vatandaşı denize dökecek olan korunuyor... Hani nerede o yiğitliğin korumasız gideydin ya...

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h.a

hayırsız evlat gitte annenle ilgilen annesine faydası olmayanın vatana millete faydası olurmu ulan.

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İzmire Biriki

Bu arada deniz sezonu da geldi ha Hüsnü! Haşemaları çekelim mi?

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kibarcik

bakalım kım kımı denıze dokecek senın dedende hırıstıyandı senın gıbıler ve deden ıcın yasasın cehennem veselam

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Gardasım

Bir lafı söylemeden once 3 kere dusun bir kere soyle sonra

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hedef 2071

Ne oldu hüsnü bozkurt; Tıpa yemedi mi? Eğer EVET çıkarsa, yedi sülalenize kadar sizi izmir'den denize dökmezsek dediğin insanlardan korkmak he. İnsana, tükürdüğünü bu millet böyle yalatır. Afiyet olsun. Bir daha konuşurken, boyundan büyük laflar etme! Yada adam gibi, bu millet nasıl tek başına sandığa oy vermeye gidiyorsa, sende sandığa tek başına oy kullanmaya git. Ama insanın façası yemiyor işte. Bu arada denize yakın olduğunuzu da unutmayın. Yarından sonra ortada görünür müsünüz? Oda meçhul.SELÂM OLSUN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE. YAŞASIN BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ. YOLUN AÇIK OLSUN, BÜYÜK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN.

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Uh-1

Hristiyanlık isteyen dedenin(Mahmut Esat Bozkurt) Müslümanları denize dökecek torunu!

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arif

valilik normal vatandaşa koruma veriyomu,gitsin chp versin korumasini,hem hakaret edecek hem koruma vereceksin,iyiymiş,hayata bak,o korumanin parasi milletten mi cikiyo acaba onu da sormak lazim??

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DENİZ GEZMİŞ

ORADA OLSAYDIM SANA SARIMSAKLI BİRNEYSE

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Osmanlı Torunu 571

GEL BENİ DENİZE DÖK, BEKLİYORUM SENİ GAVAT OĞLU GAVAT !!! DİKKAT ET, SONRA KELLEN BİR TARAFINA SOKULMUŞ VAZİYETTE DENİZİN DİBİNDE BULMAYASIN KENDİNİ HAAA...

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Kanuni

Vekili koruyorsunuz aslının verdiği vergilerle . Adaletbu mu ? HEMDE aslını denize dökecek vekil.

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Hdp=pkk=AB=feto

Nerdeyse Konyada denize Dökülecekmişti. Bereket hakaret ettikleri onu korumuş.

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