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Husilere hava saldırısı

Koalisyon güçlerine ait uçaklar, Beyda kentinde Husilere ait bir karargaha hava saldırısı düzenledi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 23:01
Husilere hava saldırısı

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Beyda kentinde Husilere ait bir karargaha hava saldırısı düzenlediği, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) Beyda'daki saha sorumlusu Abdulaziz Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların Beyda kentine bağlı Riyam bölgesinde Husilere ait bir karargahı bombaladığını, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.

Ahmed ölü ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi vermezken, karargahta Husi militanlara eğitim verildiğini aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 23:01
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. Husiler
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