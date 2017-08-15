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Hüseyin'den beri kapalı olan sınır kapısı açılıyor

Irak'la Suudi Arabistan arasında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal ettiği 1990'da kapatılan Arar sınır kapısı açılıyor.

15 Ağustos 2017 Salı 19:13
Hüseyin'den beri kapalı olan sınır kapısı açılıyor

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma derinleşiyor. İki ülkenin ortak ticaret komisyonu kurma kararı almasının ardından, 27 yıldır kapalı olan bir sınır kapısının da açılacağı ilan edildi.

Saddam Hüseyin’in Kuveyt işgalinin ardından 1990 yılında kapatılan Arar sınır kapısı, ticaret için açılacak. Arar kapısını, 27 yıldır sadece Hac ziyareti için Suudi Arabistan’a geçiş yapmak isteyen Iraklılar kullanıyordu.

Duvar'ın haberine göre, Irak’ın güneybatısındaki Anbar vilayetinin valisi Suheyb el Rawi, kapının açılışı için düzenlenen törende “Bu, gelecekteki işbirliği açısından büyük bir adım” dedi. El Rawi, Irak ordusunun bölgede güvenlik önlemlerini artırdığını da söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, İran’ın artan bölgesel nüfuzuna karşı Irak’la ilişkileri geliştirmek istediği biliniyor. Sınır kapısının açılması kararının, Irak siyasetinde etkili olan Şii din adamı Mukteda Sadr’ın Suudi Arabistan temaslarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Sadr’ın ziyaretinin ardından Suudi Arabistan’ın Irak hükümetine 10 milyon dolar bağış yapacağı ve ülkenin güneydeki Şii bölgelerine yatırım ihtimallerinin araştırılacağı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:13
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