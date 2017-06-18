Hüseyin Hilmi Işık'a Esenler Vefası

Esenler Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Anadolu’yu Mayalayanlar programında gönül sultanlarından Hüseyin Hilmi Işık Esenler'de anıldı. TGRT Haber tarafından canlı yayınlanan programa; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Hüseyin Hilmi Işık’ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle devam etti.

ÜÇ CÜMLESİ HAYAT FELSEFESİNİ YANSITIYOR

Hüseyin Hilmi Işık deyince aklına üç şey geldiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Hocamızın adını andığımızda aklıma tarih şuuru, geçmişe vefa ve istikamet geliyor. Kendisinin üç cümlesi çok önemlidir. 'Müslüman o kimsedir ki, bir dakika dahi bir yerde kalsa o gittiği her yerde iz bırakır' sözüyle hayat felsefesi açısından her anı dolu geçirmemizi tavsiye ediyor. Yine 'Osmanlı olmasaydı, bu topraklarda ehl-i sünnet olmazdı" sözü bize bir kez daha tarihimizle gurur duymamızı hatırlatıyor. Bir diğer sözü, 'En büyük keramet, istikamet üzere olmaktır' cümlesi de hayat felsefesi açısından çok önemlidir" diye konuştu.

Başkan Göksu, Hüseyin Hilmi Işık'ın kendisi için büyük anlam ifade ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Tarih bağı, gelecek yönü olan ve iç dünyası temiz insanlarla muhabbet bağı kurarsınız. Hüseyin Hilmi Işık da bu topraklarda bu üç temel bağı kurmaya gayret etmiş bir emek işçisidir ve yetiştirdiği insanlara ışık olmuştur."

BİR DAKİKASINI BOŞ GEÇİRMEZDİ

Programda Hüseyin Hilmi Işık’ı Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı anlattı. Ayvallı, Hüseyin Hilmi Işık'ın ömrünün her anını dolu dolu geçirdiğini belirterek, "O, hakiki bir tevazuya sahipti. Ailesinden tam bir Osmanlı terbiyesi almıştı. Zamana dikkat ederdi. Bir dakikasını bile boş geçirmezdi. Her gittiği okuldan birincilikle mezun olmuş, özellikle kimya alanındaki buluş ve başarılarıyla tüm dünyadan tebrik almıştır. Çok sayıda imanlı genç yetiştirmiştir. O gençlerden bazıları şimdi devletin önemli kademelerinde hizmet etmektedirler" şeklinde konuştu.

GRUP GENÇ'TEN "ŞEHİTLER ÖLMEZ"

Gecenin sonunda Grup Genç, Esenlerlilere bir konser verdi. Sevilen grup, seslendirdikleri "Şehitler Ölmez" şarkısıyla dinleyenlerden büyük alkış aldı.