Hüseyin Gülerce röportajının ikinci bölümü

Son dönemlerde hedef haline getirilen Hüseyin Gülerce röportajının ilk bölümünü önceki gün yayımlamıştık.

Bugün ise ikinci bölümünü yayımlıyoruz.

Yeni Akit - Süreç boyunca CHP’nin tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

‘FETÖ İLE CHP’NİN AMACI AYNI’

Hüseyin Gülerce – Türkiye’nin yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin isterse Türkiye yıkılsın diyenler var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin yönetiminden uzaklaşmasını isteyenler kimler? Bu artık belgelenmiş bir şey… ABD, Avrupa Birliği, İsrail, FETÖ, CHP, bu bahsettiğimiz gazeteler (Sözcü, Cumhuriyet, Hürriyet) Erdoğanlı bir Türkiye istemiyor. Bunlar bu ortak hedefte birleşmişler. Aralarında organik bağlar var mıdır? Bu bağlar ne şekildedir bu mutlaka oraya çıkacaktır.

7 Şubat 2012 MİT krizinden bir ay önce Kemal Kılıçdaroğlu, F. Gülen’in ABD’deki mahrem imamlarını genel merkezde kabul ediyor. MİT krizine bir hafta kala yolu açıyor: "Yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem...”

2013 Mayıs-Hazira’nın da asıl saldırı Gezi kalkışması üzerinden yapılıyor.

19 Mart 2013’te F. Gülen’in davetlisi olarak ABD’ye giden heyet Türkiye’ye dönüyor. Gezi kalkışmasının başladığı 27 Mayıs gününden bir hafta önce (20 Mayıs’ta) Kılıçdaroğlu Aydın’da konuşuyor. “Bu hükümete saldıracağız ve bu hükümeti düşüreceğiz.”

ABD’ye Kılıçdaroğlu başkanlığında heyet gidiyor. 17/25 Aralık siyasi darbe teşebbüsünden 12 gün önce, daha önce CHP genel merkezinde ağırladıkları FETÖ mahrem imamları ile görüşüyorlar. Türkiye'ye dönüşünde CHP'liler, "yakında öyle şeyler açıklanacak ki Erdoğan ülkeyi terk edecek" diye konuşuyorlar.

25 Aralık 2015’te Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldiğinde, kendisine F. Gülen soruluyor. “Mazlumu savunmayacağız da kimi savunacağız? Kimse kusura bakmasın" diyor.

Hani tankın üzerine çıkacaktı Kılıçdaroğlu, tank ayağına gelmişti havalimanında.

‘PROBLEM CHP VE BİRLİKTE HAREKET EDEN MEDYADA’

FETÖ’cünlerin içinde Gülen’in ‘Mehdi’ olduğuna inanlar var. Hala Gülen’in döneceğini düşünenler var. Bunlarda hiçbir pişmanlık yok. Bana göre bu FETÖ silahlı kuvvetlerde, bürokraside, yargıda, emniyette ortaya çıkarıldı. Şimdi hala gizli bir yapı var. Belki bin-bin 500 kişilik çözülemeyen fakat onların da eylem gücü yok. Sadece bir takım provokasyonlar yapabilirler. Bazı algı operasyonları yapabilirler. CHP’ye onlarla birlikte hareket eden medyaya malzeme sağlar. Burada problem CHP ve CHP ile birlikte hareket eden medyada.

Y.A – Kılıçdaroğlu’nun FETÖ yanlısı siyasetini nasıl okuyorsunuz?

H.G - Ben diyorum ki bu kaset işini, Baykal’a kurulan komployu FETÖ’nün yaptığı ortaya çıktı. Bu kesindir. Kılıçdaroğlu’nu o koltuğa FETÖ’nün getirdiği de çok kuvvetli ihtimaldir. Mantıken şöyle düşünelim: Baykal’ı bir kasetle alaşağı eden FETÖ. Peki, bu tezgahı kuranlar devamında CHP’nin başına kimin geçeceğini düşünmemiş olabilir mi?

Y.A – CHP içinde çok tartışmalı isimler var. En popüleri Enis Berberoğlu ve Eren Erdem… Bu isimlerin FETÖ bağlantısı var mıdır?

Ben Eren Erdem’in FETÖ ilişkisinden ciddi olarak şüpheleniyorum. Bunun araştırılması lazım. Bu konunun üzerine gidilmedi. O kadar çok şey ortaya çıktı ki Eren Erdem olayının çözülmesi lazım. Enis Berberoğlu şunu açıklamadı: Bu görüntüleri MİT TIR’ları ile ilgili görüntüleri nereden aldı. Berberoğlu bu görüntüleri Kılıçdaroğlu’na gösterdi. Soru şu: FETÖ’den gelen bu görüntüleri veren şahıs kimdi?

Eren Erdem’in dokunulmazlığı kaldırılmalı. Eren Erdem’in sorgulanması lazım. HDP’lilerin dokunulmazlıkları kaldırılıyor da Eren Erdem’in neden kaldırılmıyor? Berberoğlu’da mertlik yapıp Kılıçdaroğlu’nu korumaktan ve Türk milletine zarar vermekten vazgeçmeli. Kendisine o görüntüleri kimin getirdiğini açıklamalıdır.