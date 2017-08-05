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Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşiv yazıları paylaştı

Hüseyin Gülerce, FETÖ'nün kumpası 7 Şubat MİT krizinden üç gün sonra "savcılar tutarlı geri adım atmayacaklar" diyen Fatih Altaylı'nın yazısını Twitter'da paylaştı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:21
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşiv yazıları paylaştı

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, kendisini kritpo FETÖ'cü olmakla suçlayan Fatih Altaylı'ya yanıt verdi.

2012'de FETÖ'nün MİT'i ele geçirmek için düzenlediği 7 Şubat krizinin işaret fişeğini, Gülerce'nin günler öncesinde yazdığı yazılarla verdiğini iddia eden Altaylı'ya cevap gecikmedi.

Gülerce, dünkü paylaşımlarına "Ben o operasyonu Maraş olaylarının araştırılması için istemiştim" diye yanıt vermişti.

"FETÖ KUMPASINA OMUZ VERİYOR"

Karşı atağa geçen Gülerce, Altaylı'nın o dönem MİT'e yapılmak istenen operasyona nasıl baktığını gösteren yazıları gündeme getirdi. Gülerce, krizin hemen ardından Altaylı'nın, FETÖ kumpasına destek çıktığını söylediği, tartışılan o yazıları Twitter sayfasında paylaştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:21
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