Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşiv yazıları paylaştı

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, kendisini kritpo FETÖ'cü olmakla suçlayan Fatih Altaylı'ya yanıt verdi.

2012'de FETÖ'nün MİT'i ele geçirmek için düzenlediği 7 Şubat krizinin işaret fişeğini, Gülerce'nin günler öncesinde yazdığı yazılarla verdiğini iddia eden Altaylı'ya cevap gecikmedi.

Gülerce, dünkü paylaşımlarına "Ben o operasyonu Maraş olaylarının araştırılması için istemiştim" diye yanıt vermişti.

"FETÖ KUMPASINA OMUZ VERİYOR"

Karşı atağa geçen Gülerce, Altaylı'nın o dönem MİT'e yapılmak istenen operasyona nasıl baktığını gösteren yazıları gündeme getirdi. Gülerce, krizin hemen ardından Altaylı'nın, FETÖ kumpasına destek çıktığını söylediği, tartışılan o yazıları Twitter sayfasında paylaştı.