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Hüseyin Gülerce: Akif Beki'yi ben kovdurmadım

Gazeteci Hüseyin Gülerce, Hürriyet gazetesindeki işine son verilen Akif Beki’’ye ilişkin açıklamada onu kendisinin kovdurmadığını söyledi.

13 Ağustos 2017 Pazar 15:29

Beyaz TV’de canlı yayına katılan Hüseyin Gülerce, Hürriyet gazetesinden kovulan Akif Beki’yle ilgili konuştu.

'Ben hiçbir zaman bir meslektaşımın fikri bana ters olsa bile işinden atılmasını, ekmeğinden olmasını hiçbir zaman arzu etmedim, etmemde' diyen Gülerce, Beki'nin kendisine yönelik yazdığı eleştirilere de gerekli yanıtı verdiğini söyledi.

Akif Beki gittikten sonra Can Ataklı'nın, Emin Çölaşan'ın çok ağır, aşağılayıcı yazılar yazdığına dikkat çeken Gülerce, 'Kardeşim bugüne kadar bunları neden yazmadınız?' diye sordu. Hüseyin Gülerce şöyle devam etti:

'KOVULMASIYLA BİR İLGİM YOK, ÖYLE BİR GÜCÜM YOK'

'Sonra bir insanın arkasından böyle konuşması da bir karakter meselesi. Ben Akif Beki'nin Hürriyet'ten neden gönderildiğini Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenine sorulmasını isterim. Benim kovulmasıyla bir ilgim yok. Benim zaten öyle bir gücüm yok.'

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 15:29
  1. Hüseyin Gülerce
  2. Beyaz TV
  3. Akif Beki
  4. Hürriyet gazetes
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