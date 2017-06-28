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Hüseyin dede çadırda yaşamaktan kurtuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesinde naylon çadırda yaşam mücadelesi veren 84 yaşındaki Hüseyin Keklikçi’ye konteyner ev hediye etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:50
Hüseyin dede çadırda yaşamaktan kurtuldu

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Antalya’da 19 ilçede vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç durumdaki evsiz vatandaşlara konteyner ev yardımında bulunuyor. Yazın sıcakta, kışın soğukta mağdur olan vatandaşlar başlarını sokacak sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Kaş’ın Çavdır Mahallesi’nde, naylon kaplı derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veren 84 yaşındaki Hüseyin Keklikçi’ye Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

Büyük sevinç

Hüseyin dedenin durumundan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hemen konteyner ev verilmesi talimatını verdi. Büyükşehir ekiplerinin inceleme ve hazırlık çalışmalarından Hüseyin Keklikçi’ye konteyner ev hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, konteyner evi Hüseyin Keklikçi ve eşine teslim etti. İçinde oturma odası, mutfağı, tuvalet ve banyosu bulunan yeni evini görünce büyük mutluluk yaşayan Hüseyin Keklikçi, Başkan Türel’e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:50
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  2. Menderes
  3. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  4. Menderes Türel
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