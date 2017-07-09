Hüseyin Cihan Avcu, Manisa Büyükşehir’de

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar katıldı. Yeşil-beyazlı formayı üzerine giyen 23 yaşındaki oyuncu kendisini iki yıllığına Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Spor Toto 3. Lig’in en iddialı takımına geldiğini ifade eden genç oyuncu, “Hedefleri olan önemli bir kulübe gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bana olan güveni boşa çıkarmayacağım” dedi. Önlibero ve orta sahada görev yapabilen Avcu’yu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kadayıfçılar ise, “Hüseyin Cihan Avcu kardeşimiz üst lig tecrübesi olan bir oyuncu. Takımımıza şampiyonluk yolunda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüz hem futbolcu kardeşimiz için hayırlı olsun" dedi.

Futbola Aydın amatör küme takımlarından Koçarlı Belediyespor’da başlayan Avcu, Altay ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları giydi. İki sezondur Fethiyespor’da görev yapan Avcu, Spor Toto 2. Lig ekibinde 2016-2017 sezonunda 25 maça çıktı.