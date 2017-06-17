Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine teslim olan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın adliyeye sevk edildi.

Çapkın'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu, 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Çapkın, dün akşam saatlerinde avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olmuştu.