Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı da panodan kaldırıldı

Darbe girişimi sonrası darbecilerin izleri kurumlardan siliniyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında 169 bin 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeler olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında 169 general, 24 vali var. Genelkurmay Başkanlığı'ndan sonra İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

İstanbul'da 4 yıl 3 ay 25 gün valilik koltuğunda oturan Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı Cağaloğlu'ndaki "eski valiler panosu" nda yok. Valilik makam katında bulunan ve Osmanlı'dan Cumhuriyete görev yapan tüm İstanbul Valililerinin fotoğraflarının bulunduğu bölümden kaldırıldı.

FETÖ SORUŞTURMASI TUTUKLUSU

FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişi sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mutlu'nun fotoğrafı eski valiler bölümünde Eylül ayına kadar bulunuyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor. Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor.

PANODA YOK, RESMİ SİTEDE VAR

Ancak İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde eski valiler bölümünde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişiyse halen duruyor. Hüseyin Avni Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul'a atanmış, 25 Eylül 2014'de de görevini Vasip Şahin'e devretmişti. Mutlu 5 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştı.



