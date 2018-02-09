Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın cezaları belli oldu
FETÖ davasında, eski İstanbul Valisi Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.09 Şubat 2018 Cuma 20:18
FETÖ davasında, eski İstanbul Valisi Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Mutlu'nun tahliyesine karar verildi.
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