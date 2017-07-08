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Hüseyin Atalay, Tuzlaspor’da

2. Lig takımlarından Tuzlaspor, Hüseyin Atalay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:04
Hüseyin Atalay, Tuzlaspor’da

Mavi-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda dördüncü dış transferini gerçekleştiren Tuzlaspor, Fethiyespor ile yollarını ayıran Hüseyin Atalay’ı 2 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Karşıyaka ve son olarak da Fethiyespor formalarını giydi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:04
  1. Antalya
  2. Karşıyaka
  3. Denizli
  4. Antalyaspor
  5. Mavi
  6. Fethiyespor
  7. Tuzla
  8. Denizlispor
  9. Fethiye
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