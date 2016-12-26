Hurşit Yıldırım, trafik teröröne savaş açtı

Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Yıldırım, Bağdat Caddesi’nin artık trafik kazalarıyla gündeme gelmemesi ve daha çok insanın canının yanmaması için kalıcı ve caydırıcı önlemler alınma noktasında konuyla ilgili olarak;

AMACIM BAĞDAT CADDESİ’Nİ ÖLÜM CADDESİ OLMAKTAN ÇIKARMAK

"Amacım alışveriş, yaşam ve kültürel bir cadde olan Bağdat caddesinin “Ölüm Caddesi” adı ile anılmasından çıkarmak ve trafik terörüne karşı toplumsal duyarlılık oluşturmak. Göz göre göre kuralları çiğneyip, insanların hayatlarını tehlikeye atanlara, caddeleri hız pisti olarak kullananlara ve trafik magandalarına karşı tedbirleri artırmalı. Bu anlamda özel önlemler almalıyız.” diyerek sözlerini sürdüren Hurşit Yıldırım, Bağdat Caddesi pilot bölge olmak şartıyla, büyük şehirlerimizdeki benzer caddeler için özel ve caydırıcılığı yüksek önlemler alınmasına vurgu yaparak;

BAĞDAT CADDESİ’NDEKİ SORUNU ÜLKE GÜNDEMİNE TAŞIDIK

“Bölgede yaşayan, bölgeyi bilen bir vatandaş ve bir Milletvekiliyim. Burada yaşayan vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, işletmecilerimizin düşünceleri, beklentileri doğrultusunda; Özellikle başta “İstanbul, Bağdat Caddesi” pilot bölge olmak üzere diğer büyük şehirlerimizdeki işlek caddelerde uygulanmak üzere, kalıcı ve caydırıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda vatandaşlarımızın da önerileri doğrultusunda bu soruna çözüm bulmak için TBMM, Dilekçe Komisyon Başkanlığına dilekçemizi verdik ve konuyu ülke ve TBMM gündemine taşıdık.” dedi.



Hurşit Yıldırım, bundan sonra da konunun yakın takipçisi olacağını, ilgili birimlerle beraber çalışacağını, TBMM Dilekçe komisyonu başkanı sayın Belma Satır, hanımefendinin de konuyu ilgili birimlere havale ettiğini ve çalışmayı yakından takip ve desteklediğini ifade eden Hurşit Yıldırım, bu çalışma ile amacımız aynı zamanda trafik terörüne karşı toplumsal duyarlılığında gelişmesine de yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.