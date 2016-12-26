Hürriyet'ten inanılmaz manşet!

Seren çetin seni muhalif olsunda ortalığı karuştırsın diye doğan ve chp paylamı tuttuCevapla
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demek zorundamısiz herşeyifotolardiyorsunuzyabütün devlet daireleriberaber şimdi milletisuçluyorsunuz..Cevapla
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