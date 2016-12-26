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Hürriyet'ten inanılmaz manşet!

Doğan Medya'nın amiral gemisi Hürriyet, bugün inanılmaz bir manşete imza attı. Rus Elçi Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın ablası Seher Ö. ile görüşen gazete konuyu tam sayfa olarak işledi. İşin inanılmaz tarafı ise haberde bir kez bile FETÖ, Fetullah, Gülen, Fetullah Gülen kelimelerini kullanmamış olması...

Eklenme: 26 Aralık 2016, 12:30
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HABER YORUMLARI
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İmam hatipli

Seren çetin seni muhalif olsunda ortalığı karuştırsın diye doğan ve chp paylamı tuttu

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seren çetin

demek zorundamısiz herşeyifotolardiyorsunuzyabütün devlet daireleriberaber şimdi milletisuçluyorsunuz..

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