Hürriyet'ten inanılmaz manşet! Doğan Medya'nın amiral gemisi Hürriyet, bugün inanılmaz bir manşete imza attı. Rus Elçi Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın ablası Seher Ö. ile görüşen gazete konuyu tam sayfa olarak işledi. İşin inanılmaz tarafı ise haberde bir kez bile FETÖ, Fetullah, Gülen, Fetullah Gülen kelimelerini kullanmamış olması...