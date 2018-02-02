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Hürriyet'in 'Uzun dönem askerlik süresi uzatıldı' iddiası yalanlandı

Genelkurmay'dan ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğu bildirildi.

02 Şubat 2018 Cuma 09:02
Hürriyet'in 'Uzun dönem askerlik süresi uzatıldı' iddiası yalanlandı

Hürriyet gazetesinde yer alan "uzun dönem askerlik süresi uzadı" haberi yalanlandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir'' ifadelerine yer verildi.

İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

"Değerli basın mensupları;

Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır.

Böyle bir haber doğru değildir."

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:02
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. askerlik süresi
  3. uzun dönem askerlik
  • MehmetMehmet12 dk önce
    Bu siyonist yahudi gazetesinin yalan haber yapmaktan başka işi yok.
  • VATANIMVATANIM40 dk önce
    FİTNEYİ ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUN LANETOLSUN KÖKÜKURUSUN HAKKIMKADAR AMİN
  • SultanahmetSultanahmet55 dk önce
    Yalan haberin cezası yok mu? AB kriterleri, çözüm sürecinde bu işi cezasız kıldık. Sonuç ortada. Gazeteci ajan olsa, çamur atsa cezası yok bu ülkede. Normal vatandaş olsan hapsi boylarsın. Düzeltilmesi gerekir bence.
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ ; ÇOK BÜYÜK DEVLET. Böyle küçük operasyonlarla ASKERLİK UZAMAZ.! ŞU ANDA HAREKATI YAPANLARIN ÇOK AZI TEZKERECİ ASKER! BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU PROFESYONEL. ABD İLE KAPIŞIRSAK O ZAMAN UZAR. O GÜN HEPİMİZ ASKERİZ.
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ ; ÇOK BÜYÜK DEVLET. Böyle küçük operasyonlarla ASKERLİK UZAMAZ.! ŞU ANDA HAREKATI YAPANLARIN ÇOK AZI TEZKERECİ ASKER! BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU PROFESYONEL. ABD İLE KAPIŞIRSAK O ZAMAN UZAR. O GÜN HEPİMİZ ASKERİZ.
  • nooooonooooo1 sa önce
    klasik doğan medyası. önce yalan haber yap sonra hacklendik de
  • haydahayda1 sa önce
    be 18 ay yaptım herkes 18 ay yapsın helalleşelim atalarımda 4 sene yapmış onlarda bizden alacaklı...
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