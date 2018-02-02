Hürriyet'in 'Uzun dönem askerlik süresi uzatıldı' iddiası yalanlandı

Hürriyet gazetesinde yer alan "uzun dönem askerlik süresi uzadı" haberi yalanlandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir'' ifadelerine yer verildi.

İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

"Değerli basın mensupları;

Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır.

Böyle bir haber doğru değildir."