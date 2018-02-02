Hürriyet'in 'Uzun dönem askerlik süresi uzatıldı' iddiası yalanlandı
Genelkurmay'dan ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğu bildirildi.02 Şubat 2018 Cuma 09:02
Hürriyet gazetesinde yer alan "uzun dönem askerlik süresi uzadı" haberi yalanlandı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir'' ifadelerine yer verildi.
İşte TSK'dan yapılan o açıklama:
"Değerli basın mensupları;
Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır.
Böyle bir haber doğru değildir."