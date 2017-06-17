Hürriyet’in manşetlerini Dumanlı ile atmışlar

HABER MERKEZİ - Bir süre önce Hürriyet Pazar Genel Yayın Yönetmenliğinden alınan İskender Baydar, Twitter’da Hürriyet’in manşetlerinin Ekrem Dumanlı tarafından atıldığını, Berberoğlu’nun sık sık Dumanlı ile görüştüğünü belirtiyor.

UYAN BERBEROĞLU!

Baydar, şu ifşaatlarda bulundu: “Buradan açık çağrı: Hürriyet’in duvara sürtünerek yürüyen yayın yönetmeni, ya sen konuş ya da ben anlatacağım!! Uyan Enis Berberoğlu uyan (..) nasıl Fethullah Gülen aleyhine haberlere izin vermediğini anlat!! Uyansana Enis; sana başka bir gazetenin yayın yönetmeninden gelen ve Hürriyet’in manşetine karar veren telefonu açıklayacağım az sonra!! Türkiye’nin en büyük gazetesi Hürriyet’in yayın yönetmeni Enis Berberoğlu, atacağın manseti kime danıştığını açıklasana!! Manzara net: Hürriyet’in yayın yönetmeni Enis Berberoğlu talimatları yerine getirmek üzere oraya oturtuldu.. Otursun bakalım!! Koskoca Hürriyet’in manşetini kim atıyor; Enis Berberoğlu mu, telefonda danıştığı bir başka gazetenin genel yayın yönetmeni mi!! Hürriyet’in manşetlerini Zaman Gazetesi Yayin Yonetmeni Ekrem Dumanli’ya danışarak atan Enis Berberoğlu, sana da günaydın!!”

FETÖ’NÜN CHP İMAMI

Kamuoyunca karanlık oda olarak anılan faşist güruhun kalesi ODATV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın’ın 1 Eylül 2016 tarihli Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısında Enis Berberoğlu için “CHP’nin FETÖ imamı” sözlerini kullanmıştı.