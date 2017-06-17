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Hürriyet’in manşetlerini Dumanlı ile atmışlar

Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu’nun FETÖ ile ilişkisi birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının dahi dilinde.

17 Haziran 2017 Cumartesi 07:11
Hürriyet’in manşetlerini Dumanlı ile atmışlar

HABER MERKEZİBir süre önce Hürriyet Pazar Genel Yayın Yönetmenliğinden alınan İskender Baydar, Twitter’da Hürriyet’in manşetlerinin Ekrem Dumanlı tarafından atıldığını, Berberoğlu’nun sık sık Dumanlı ile görüştüğünü belirtiyor. 

UYAN BERBEROĞLU!

Baydar, şu ifşaatlarda bulundu: “Buradan açık çağrı: Hürriyet’in duvara sürtünerek yürüyen yayın yönetmeni, ya sen konuş ya da ben anlatacağım!! Uyan Enis Berberoğlu uyan (..) nasıl Fethullah Gülen aleyhine haberlere izin vermediğini anlat!! Uyansana Enis; sana başka bir gazetenin yayın yönetmeninden gelen ve Hürriyet’in manşetine karar veren telefonu açıklayacağım az sonra!! Türkiye’nin en büyük gazetesi Hürriyet’in yayın yönetmeni Enis Berberoğlu, atacağın manseti kime danıştığını açıklasana!! Manzara net: Hürriyet’in yayın yönetmeni Enis Berberoğlu talimatları yerine getirmek üzere oraya oturtuldu.. Otursun bakalım!! Koskoca Hürriyet’in manşetini kim atıyor; Enis Berberoğlu mu, telefonda danıştığı bir başka gazetenin genel yayın yönetmeni mi!! Hürriyet’in manşetlerini Zaman Gazetesi Yayin Yonetmeni Ekrem Dumanli’ya danışarak atan Enis Berberoğlu, sana da günaydın!!”

FETÖ’NÜN CHP İMAMI

Kamuoyunca karanlık oda olarak anılan faşist güruhun kalesi ODATV Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın’ın 1 Eylül 2016 tarihli Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısında Enis Berberoğlu için “CHP’nin FETÖ imamı” sözlerini kullanmıştı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 07:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hrnhrn1 gün önce
    Bize Türk dendiğinde Müslüman zannederdim,ELHAMDÜLİLLAH çevremizde öyle idi lakin ne kadar haini kitapsızı bol bir millet imişiz şaşırmadım dersem yalan olur,40yıldır Müslüman zannettiğimiz yapı mason çıkıyor,avrupada sakallılar diye anılan eski adıyla milli görüşçüler bile kendi içlerinden çıkan huyunu suyunu imanını bildikleri biri yerine cuntacılara imansızlara-şimdiye dek Müslüman Türk/kürd'e zulüm yapanları desteklediler,EVET ÜZÜLÜYORUZ,KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRAN FİTNEDEN YORULDUK,Müslüman görünümlü hainlerden yorulduğumuz gibi...ah ah
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