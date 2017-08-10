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Hürriyet'in haberinde skandal harita!

Hürriyet gazetesinin internet sayfasında yayınlanan "En kolay oturma izni veren ülkeler, listede Türkiye de var" başlıklı foto haberde bir skandala imza atıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:20
Hürriyet'in haberinde skandal harita!

Hürriyet'in kolayca vize alınıp gidilebilecek ülkeleri derlediği söz konusu haberde Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait bilgiler verilirken kullanılan harita tam bir skandal. 

Dün yayınlanan haberde Hürriyet editörleri Kıbrıs'ın tamamını gösteren ve turuncuya boyanan haritayı Rum kesimi olarak tanıttı. Kıbrıs'ta şehitlerimizin kanıyla aldığımız toprakları masada elimizden almaya çalışan Rumlar tarafından hazırlanan haritayı, Rum kesimi olarak göstermek tam bir skandal olarak değerlendiriliyor.

Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi oalrak iki ayrı devlet bulunuyor. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:20
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