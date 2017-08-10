Hürriyet'in haberinde skandal harita!

Dün yayınlanan haberde hurriyet.com.tr editörleri Kıbrıs'ın tamamını gösteren ve turuncuya boyanan haritayı Rum kesimi olarak tanıttı. Kıbrıs'ta şehitlerimizin kanıyla aldığımız toprakları masada elimizden almaya çalışan Rumlar tarafından hazırlanan haritayı, Rum kesimi olarak göstermek tam bir skandal olarak değerlendiriliyor.

Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi oalrak iki ayrı devlet bulunuyor.

Kaynak: Milli Gazete