Hürriyet'in haberinde skandal harita!
Hürriyet gazetesinin internet sayfasında yayınlanan "En kolay oturma izni veren ülkeler, listede Türkiye de var" başlıklı foto haberde bir skandala imza atıldı. hurriyet.com.tr'nin kolayca vize alınıp gidilebilecek ülkeleri derlediği söz konusu haberde Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait bilgiler verilirken kullanılan harita tam bir skandal...10 Ağustos 2017 Perşembe 06:31
Dün yayınlanan haberde hurriyet.com.tr editörleri Kıbrıs'ın tamamını gösteren ve turuncuya boyanan haritayı Rum kesimi olarak tanıttı. Kıbrıs'ta şehitlerimizin kanıyla aldığımız toprakları masada elimizden almaya çalışan Rumlar tarafından hazırlanan haritayı, Rum kesimi olarak göstermek tam bir skandal olarak değerlendiriliyor.
Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi oalrak iki ayrı devlet bulunuyor.
Kaynak: Milli Gazete