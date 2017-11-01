Hürriyet yazarının 'İslam' rahatsızlığı

3 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan 3.Turizm Şûrası bugün başladı.

3. Turizm Şûrası’nda ‘Helal Akreditasyon Kurumu’ ile ilgili yasal düzenleme TBMM’ye gelecek ve bu kapsamda Müslümanlara yönelik bir fuar düzenlenecek.

İşte bu gelişme Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer’i rahatsız etmiş olacak ki bugünkü yazısında hazımsızlığını dile getirdi. Bayer yazısında, geçtiğimiz günlerde bir batı projesi olduğu bilinen ‘Ilımlı İslam’a geçecekleri dile getiren Suudi Arabistan’ı örnek gösterdi.

AK PARTİ VE MÜSLÜMANLARI GERİCİLİKLE SUÇLADI

Vahabi mezhebinin hâkim olduğu Suudi Arabistan’ın ‘ılımlı İslam’a geçiş sürecinde Kızıldeniz’de yapmayı planladığı sözde ‘yasakların olmayacağı’ turizm projesine değinen Bayer, Türkiye’nin AK Parti iktidarı tarafından geriye götürüldüğünü iddia ederek ''Bu birkaç başlıktan da görüldüğü gibi İslami mezheplerin en katısı olan Vahabilikile yönetilen Suudi Arabistan’da bile günlük yaşamı kolaylaştıran düzenlemelere turizm üzerinden gidilirken, 20. yüzyılın ilk bağımsızlık savaşını veren, 94 yıl önce cumhuriyet ilan eden Türkiye’de, 16 yıldır iktidarda olanlar eliyle ne yazık ki turizm de kullanılarak ülkemiz adım adım gericileştiriliyor.'' dedi.

ÇÜRÜMÜŞ FİKİRLERİ YENİDEN CANLADIRMA ÇABASI

Bayer’in İslam’a karşı olan bu tutumu ve AK Parti ve Müslümanları gericilikle suçlaması ‘Eski Türkiye’deki çürümüş köhne fikirlerini yeniden canlandırma çabası’ şeklinde yorumlandı.

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