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Hürriyet yazarının 'İslam' rahatsızlığı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, turizmde İslami hassasiyetlerin gözetilmesi ve Müslümanlara yönelik fuarlar düzenlenecek olmasından rahatsız oldu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:08
Hürriyet yazarının 'İslam' rahatsızlığı

3 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan 3.Turizm Şûrası bugün başladı.

3. Turizm Şûrası’nda ‘Helal Akreditasyon Kurumu’ ile ilgili yasal düzenleme TBMM’ye gelecek ve bu kapsamda Müslümanlara yönelik bir fuar düzenlenecek.

İşte bu gelişme Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer’i rahatsız etmiş olacak ki bugünkü yazısında hazımsızlığını dile getirdi. Bayer yazısında, geçtiğimiz günlerde bir batı projesi olduğu bilinen ‘Ilımlı İslam’a geçecekleri dile getiren Suudi Arabistan’ı örnek gösterdi.

AK PARTİ VE MÜSLÜMANLARI GERİCİLİKLE SUÇLADI

Vahabi mezhebinin hâkim olduğu Suudi Arabistan’ın ‘ılımlı İslam’a geçiş sürecinde Kızıldeniz’de yapmayı planladığı sözde ‘yasakların olmayacağı’ turizm projesine değinen Bayer, Türkiye’nin AK Parti iktidarı tarafından geriye götürüldüğünü iddia ederek ''Bu birkaç başlıktan da görüldüğü gibi İslami mezheplerin en katısı olan Vahabilikile yönetilen Suudi Arabistan’da bile günlük yaşamı kolaylaştıran düzenlemelere turizm üzerinden gidilirken, 20. yüzyılın ilk bağımsızlık savaşını veren, 94 yıl önce cumhuriyet ilan eden Türkiye’de, 16 yıldır iktidarda olanlar eliyle ne yazık ki turizm de kullanılarak ülkemiz adım adım gericileştiriliyor.'' dedi.

ÇÜRÜMÜŞ FİKİRLERİ YENİDEN CANLADIRMA ÇABASI

Bayer’in İslam’a karşı olan bu tutumu ve AK Parti ve Müslümanları gericilikle suçlaması ‘Eski Türkiye’deki çürümüş köhne fikirlerini yeniden canlandırma çabası’ şeklinde yorumlandı.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:08
  1. Yalçın Bayer
  2. 3.Turizm Şûrası
  3. İslam
  4. Suudi Arabistan
  5. turizm
  6. ak parti
  • Bilal B.Bilal B.5 dk önce
    İslam nedir? çocuklara tecavüz eden idam edilir, hırsızlık yolsuzluk ve benzeri suçlarda el kesilir, uyuşturucu işleri yapan ağır ceza uygulanır yani biri eğer İslam için öf pöf derse bilin ki bu zat af edilmez bir suç işlemiştir de o yüzden İslam kurallarını istemez.
  • insannedirinsannedir23 dk önce
    Ne olmuş yani böyle düşünüyorsa? İnsan düşünür.
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ46 dk önce
    İSLÂM DÜŞMANINDAN NE BEKLENİR Kİ
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