Hürriyet yazarından tehdit gibi sözler! ‘Kenan Evren hasta yatağında yargılandı, bugünün yarını da var’

Geçtiğimiz günlerde İsrail’e de açık destek veren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadelerini konu alarak alenen tehditler savurdu.

12 Eylül askeri darbesinin mimarı eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'i örnek gösteren Özkök'ün "Geçmişe yönelik ‘af’ mı geleceğe ait bir izin mi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

ÇOK tehlikeli bir “kanun hükmünde kararname” bu…

Hani şu darbeye karşı oluşmuş suçlara af getiren kararname…

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Deniyor ki, bu madde sadece “15 Temmuz gecesi başlayıp, 16 Temmuz sabahı biten olaylarla ilgilidir…”

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Aman ha…

Bir kere daha düşün…

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Git rahmetli Kenan Evren’in mezarı başında bir meditasyon yap…

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Sor ona…

“Ey dönemin kudretli komutanı…

Sen kendini korumak için anayasal bir zırh yapmıştın…

Yaptığın o anayasa yüzde 92 oy almıştı…

Ne oldu o zırha…

Korudu mu seni…”

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Koskoca Kenan Evren’di…

Doksan yaşında hasta yatağında yargıladılar…

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Unutma bugünün yarını, yarının da öbür günü var…

Zamanın ruhu değişiyor… Anayasalar bile bir günde gidiyor bu ülkede…

KHK dediğin şeyinse üç dakikalık canı var.

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Eller kalkar, o KHK değişir…

Elindeki pala bumerang olur…

Senin başına patlar…

SAYIN CUMHURBAŞKANI BU KHK’YI BİR KERE DAHA DÜŞÜNÜN LÜTFEN

SAYIN Cumhurbaşkanı…

Çok… Çok diyorsam ama gerçekten çok tehlikeli bir madde bu…

Sonu nereye gidecek bugünden kimse kestiremez…