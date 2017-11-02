Hürriyet yazarından "Taze Atatürkçü"ye ayar

YENİ AKİT ARŞİV SAYFASI - Her yazısında nabza göre şerbet veren ve sürekli “mahalle” değiştirmesiyle gündeme gelen “bukalemun” Ahmet Hakan’ın nasıl Atatürkçü olduğunu ballandıra ballandıra anlattığı ve bizim de dünkü Arşiv sayfasında yer verdiğimiz yazısına bir başka Hürriyet yazarından ayar geldi. “Yeni başlayanlar için Atatürkçülük” başlıklı bir yazı kaleme alan Gülse Birsel, her ne kadar Hergele’nin adını zikretmese de “Atatürk’ü yeni keşfeden gazeteciler var” deyip “Atatürkçülük sadece lafla olmaz” göndermesinde bulundu.