Hürriyet yalan haberde çığır açtı! Acil servise kedi sokup haber yaptılar

Türkiye’nin sağlık alanında çığır açmasından rahatsız olan Aydın Doğan’ın Hürriyet gazetesi, acil servislerle ilgili yaptığı haberle büyük bir skandala imza attı.

Sağlık alanında atılan dev adımları hazmedemeyen Hürriyet'in muhabiri yalan haber yapmaktan çekinmedi. Sağlık sistemini karalamaya çalışan muhabirin yalanı ise çok geçmeden ortaya çıktı.

ACİL SERVİSE ÖNCE KEDİYİ SOKTU, SONRA VİDEOYA ÇEKİP HABER YAPTI

Muhabir Burak Coşan acil servise kediyi sokuyor, ardından kediyi videoya alıyor ve "Acil servisler kedi dolu" şeklinde haber üretiyor. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Hürriyet muhabirinin bile isteye kediyi içeriye nasıl soktuğu da anı anına görüntüleniyor.

Hürriyet muhabirinin manipülasyon ve uydurma habercilik konusunda çıtayı bu kadar yükseltmesiyle gazetecilik tarihine geçmesi bekleniyor.