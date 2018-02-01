Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hürriyet yalan haberde çığır açtı! Acil servise kedi sokup haber yaptılar

Operasyonel yalan haberleri ile tanınan Aydın Doğan medyası bu sefer baltayı taşa vurdu. Hürriyet muhabiri hastaneye kendisinin soktuğu kediyi çekip, haber yaptı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:14

Türkiye’nin sağlık alanında çığır açmasından rahatsız olan Aydın Doğan’ın Hürriyet gazetesi, acil servislerle ilgili yaptığı haberle büyük bir skandala imza attı.

Sağlık alanında atılan dev adımları hazmedemeyen Hürriyet'in muhabiri yalan haber yapmaktan çekinmedi. Sağlık sistemini karalamaya çalışan muhabirin yalanı ise çok geçmeden ortaya çıktı.

ACİL SERVİSE ÖNCE KEDİYİ SOKTU, SONRA VİDEOYA ÇEKİP HABER YAPTI

Muhabir Burak Coşan acil servise kediyi sokuyor, ardından kediyi videoya alıyor ve "Acil servisler kedi dolu" şeklinde haber üretiyor. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Hürriyet muhabirinin bile isteye kediyi içeriye nasıl soktuğu da anı anına görüntüleniyor.

Hürriyet muhabirinin manipülasyon ve uydurma habercilik konusunda çıtayı bu kadar yükseltmesiyle gazetecilik tarihine geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:14
  1. hürriyet gazetesi
  2. yalan haber
  3. kedi
  • Murat küçükMurat küçük7 dk önce
    Doğan yayın ilkeleri kurulu toplanıp karar alsın.
  • MehmetMehmet16 dk önce
    yahudi, siyonist gazetesi hürriyet
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diriliş Ertuğrul'un yeni çekim yeri belli oldu
  1. Diriliş Ertuğrul'un yeni çekim yeri..
  2. Erdoğan'dan 54 milletvekiliyle kritik..
  3. Rıza Çalımbay: Taraftar istedi diye..
  4. Fikret Orman: Bizim yönettiğimiz..
  5. Harekâtın 13. gününde TSK'dan yeni..
  6. Herkese para var yerlilere yok!
  7. Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı! 12..
  8. Beşiktaş kiralık gönderdi! İlk maçında..
  9. Galatasaray'da son dakikada Dany krizi!
  10. ABD askerleri İncirlik'te bayrak yaktı!
  11. Tüm dünya peşine düştü! Türk..
  12. İstanbul rekor kırdı! 129 ülkeyi solladı
  13. Sıcak gelişme! Yeni başkan Fikret..
  14. İstanbul'da operasyon! Çok sayıda..
  15. Hürriyet yalan haberde çığır açtı!..
  16. ABD panikledi! Pentagon'dan dikkat..
  17. Türk polisi de Afrin'e gidiyor
  18. Fenerbahçe'ye büyük şok! Yıldız ismi..
  19. Emenike'nin yeni takımı belli oldu
  20. Flaş gelişme! Galatasaray'ın yıldız..
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor