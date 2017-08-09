Hürriyet Mahallesi’nde 3 bin metrelik dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan dere ve su kanallarında temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı’ndan gelen talebi değerlendirerek mahallede bulunan derede 3 bin 400 metrelik temizlik çalışmasına başladı. MASKİ ekiplerince yürütülen temizlik çalışmasıyla; evsel atık ve rüsubat dereden uzaklaştırılarak su akışı sağlıklı hale getirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Dikmen ile birlikte çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. MASKİ Genel Müdürlüğü’nce hayata geçirilen dere temizlik çalışmasından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Yakup Dikmen, “Mahallemizde yer alan dere uzun yıllardır temizlenmiyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışması ile her türlü pislik gideriliyor. Deremiz, tertemiz olacak. Hizmetlerin devamı kaçınılmazdır. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve Akhisar Koordinatörümüz Doğan Ensivri’ye bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.